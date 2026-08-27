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Ορειβάτης ξαναβρήκε σε παγετώνα που λιώνει στην Αυστρία το σακίδιο που έχασε πριν από 60 χρόνια
Ορειβάτης ξαναβρήκε σε παγετώνα που λιώνει στην Αυστρία το σακίδιο που έχασε πριν από 60 χρόνια
Η υποχώρηση των ευρωπαϊκών παγετώνων, που αποδίδεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη, έχει αποκαλύψει τις τελευταίες δεκαετίες ιστορικά αντικείμενα, ακόμη και ανθρώπινα λείψανα
Ένας 86χρονος ορειβάτης ξαναβρήκε το σακίδιο και τον αναρριχητικό εξοπλισμό του, αφού τα αντικείμενα αναδύθηκαν από έναν παγετώνα που λιώνει στην Αυστρία, περισσότερα από 60 χρόνια αφότου αναγκάστηκε να τα αφήσει εκεί.
Ανάμεσα στα αντικείμενα που βρέθηκαν στον παγετώνα Sulztalferner, στην περιοχή του Τιρόλου της Αυστρίας, σε υψόμετρο 2.955 μέτρων ήταν μια ορειβατική αξίνα, μια φωτογραφική μηχανή και μια πίπα που χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1950 ή του 1960. Τα αντικείμενα εντόπισε ένας πεζοπόρος τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον The Guardian.
Η αυστριακή αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και, μέσα από έγγραφα που είχαν διατηρηθεί σε πολύ κακή κατάσταση μέσα στο σακίδιο, κατάφερε να εντοπίσει το όνομα του ιδιοκτήτη και να τον βρει.
Ο άνδρας είχε πέσει σε μια σχισμή του παγετώνα τον Αύγουστο του 1963, ενώ διέσχιζε την περιοχή μαζί με φίλους. Η ομάδα ήταν δεμένη με σχοινί, με αποτέλεσμα οι φίλοι του να μπορέσουν να τον τραβήξουν έξω. Η αστυνομία ανέφερε ότι, για να μειώσει το βάρος του, είχε αφαιρέσει το σακίδιό του και το είχε πετάξει μέσα στη σχισμή.
Οι αρχές δήλωσαν ότι ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν δημοσιοποιήθηκε, ήταν πλέον πολύ άρρωστος για να παραλάβει ο ίδιος τα αντικείμενα. Για τον λόγο αυτό παραδόθηκαν στον γιο του.
Η ταχεία υποχώρηση των ευρωπαϊκών παγετώνων, την οποία οι επιστήμονες αποδίδουν κυρίως στην ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη, έχει αποκαλύψει τις τελευταίες δεκαετίες ένα πλήθος από ιστορικά αντικείμενα, αρχαία οικοσυστήματα και ανθρώπινα λείψανα.
Το 2015, για παράδειγμα, εντοπίστηκε στο όρος Scorluzzo, μια κορυφή που δεσπόζει πάνω από το πέρασμα Stelvio, ένας στρατώνας όπου είχαν καταφύγει Ιταλοί στρατιώτες κατά τη διάρκεια των μαχών με τον αυστροουγγρικό στρατό στον «Λευκό Πόλεμο» του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, δεκάδες σοροί στρατιωτών — ορισμένοι ακόμη φορώντας τις στολές τους — έχουν αναδυθεί από τους πάγους.
Η πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη ανθρώπινων λειψάνων σε παγετώνα έγινε το 1991, όταν δύο Γερμανοί πεζοπόροι εντόπισαν το μουμιοποιημένο σώμα ενός κυνηγού ηλικίας περίπου 5.300 ετών στις Άλπεις Ötztal, κοντά στα σύνορα της Ιταλίας με την Αυστρία.
Ανάμεσα στα αντικείμενα που βρέθηκαν στον παγετώνα Sulztalferner, στην περιοχή του Τιρόλου της Αυστρίας, σε υψόμετρο 2.955 μέτρων ήταν μια ορειβατική αξίνα, μια φωτογραφική μηχανή και μια πίπα που χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1950 ή του 1960. Τα αντικείμενα εντόπισε ένας πεζοπόρος τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον The Guardian.
Η αυστριακή αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και, μέσα από έγγραφα που είχαν διατηρηθεί σε πολύ κακή κατάσταση μέσα στο σακίδιο, κατάφερε να εντοπίσει το όνομα του ιδιοκτήτη και να τον βρει.
Ο άνδρας είχε πέσει σε μια σχισμή του παγετώνα τον Αύγουστο του 1963, ενώ διέσχιζε την περιοχή μαζί με φίλους. Η ομάδα ήταν δεμένη με σχοινί, με αποτέλεσμα οι φίλοι του να μπορέσουν να τον τραβήξουν έξω. Η αστυνομία ανέφερε ότι, για να μειώσει το βάρος του, είχε αφαιρέσει το σακίδιό του και το είχε πετάξει μέσα στη σχισμή.
Οι αρχές δήλωσαν ότι ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν δημοσιοποιήθηκε, ήταν πλέον πολύ άρρωστος για να παραλάβει ο ίδιος τα αντικείμενα. Για τον λόγο αυτό παραδόθηκαν στον γιο του.
Η ταχεία υποχώρηση των ευρωπαϊκών παγετώνων, την οποία οι επιστήμονες αποδίδουν κυρίως στην ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη, έχει αποκαλύψει τις τελευταίες δεκαετίες ένα πλήθος από ιστορικά αντικείμενα, αρχαία οικοσυστήματα και ανθρώπινα λείψανα.
Το 2015, για παράδειγμα, εντοπίστηκε στο όρος Scorluzzo, μια κορυφή που δεσπόζει πάνω από το πέρασμα Stelvio, ένας στρατώνας όπου είχαν καταφύγει Ιταλοί στρατιώτες κατά τη διάρκεια των μαχών με τον αυστροουγγρικό στρατό στον «Λευκό Πόλεμο» του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, δεκάδες σοροί στρατιωτών — ορισμένοι ακόμη φορώντας τις στολές τους — έχουν αναδυθεί από τους πάγους.
Η πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη ανθρώπινων λειψάνων σε παγετώνα έγινε το 1991, όταν δύο Γερμανοί πεζοπόροι εντόπισαν το μουμιοποιημένο σώμα ενός κυνηγού ηλικίας περίπου 5.300 ετών στις Άλπεις Ötztal, κοντά στα σύνορα της Ιταλίας με την Αυστρία.
Το σώμα του «Ötzi του Ανθρώπου των Πάγων», το οποίο έφερε μεταξύ άλλων και τατουάζ, εκτίθεται σήμερα σε μουσείο στο Μπολτσάνο της Ιταλίας.
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