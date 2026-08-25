Αρχηγός IDF: Δεν εγκαταλείπουμε τον στόχο για αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και αφοπλισμό της Χαμάς

Ο αντιστράτηγος Ζαμίρ διαβεβαίωσε πως ο ισραηλινός στρατός θα εξακολουθήσει να κυνηγά τους υπαίτιους για την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023