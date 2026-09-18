Κάθειρξη 60 ετών σε πρώην διευθυντή φυλακής του Άσαντ για φριχτά βασανιστήρια όπως το «Ιπτάμενο Χαλί»
Κάθειρξη 60 ετών σε πρώην διευθυντή φυλακής του Άσαντ για φριχτά βασανιστήρια όπως το «Ιπτάμενο Χαλί»
Ο Σαμίρ Αλσέιχ κρίθηκε ένοχος από αμερικανικό δικαστήριο για εγκλήματα κατά κρατουμένων στη διαβόητη φυλακή Άντρα - Τι ανέφεραν στις καταθέσεις τους πρώην κρατούμενοι
Ένας Σύρος πρώην διευθυντής φυλακής στη Δαμασκό από το 2005 ως το 2008, κατηγορούμενος για βασανιστήρια, καταδικάστηκε σε 60 χρόνια κάθειρξη από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο Σαμίρ Ουσμάν Αλσέιχ, επικεφαλής της διαβόητης φυλακής Άντρα επί καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, κρίθηκε ένοχος για «τη διάπραξη ωμοτήτων κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία, περιλαμβανομένης της φίμωσης πολιτικών αντιπάλων», «διατάσσοντας και συμμετέχοντας σε βασανιστήρια κρατουμένων», εξηγεί η ανακοίνωση.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, τρεις πρώην κρατούμενοι της φυλακής Άντρα κατέθεσαν για τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι ίδιοι, αλλά και για όσα είδαν και άκουσαν να συμβαίνουν σε άλλους κρατουμένους. Στις καταθέσεις τους περιέγραψαν με λεπτομέρειες τις μεθόδους κακοποίησης που εφαρμόζονταν στη φυλακή, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη χρήση μιας συσκευής γνωστής ως «Ιπτάμενο Χαλί», στην οποία οι κρατούμενοι δένονταν και το σώμα τους διπλωνόταν βίαια στη μέση.
Οι μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι κρατούμενοι δένονταν από την οροφή και παρέμεναν κρεμασμένοι για ώρες ή ημέρες, ενώ άλλοι ξυλοκοπούνταν άγρια ενώ ήταν ακινητοποιημένοι μέσα σε ελαστικά. Παράλληλα, περιέγραψαν τις συνθήκες κράτησης σε μικροσκοπικά, βρώμικα, κρύα και υγρά κελιά, τα οποία ήταν γεμάτα έντομα και άλλα παράσιτα.
«Η καταδικαστική απόφαση σε αυτή την υπόθεση αποτελεί φόρο τιμής στο θάρρος των θυμάτων», υπογράμμισε ο Α. Τάισεν Ντούβα αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ.
Ο Αλσέιχ καταδικάστηκε επίσης για «απάτη σχετικά με τη θεώρηση εισόδου» και «απόπειρα απάτης πολιτογράφησης».
Ο άνδρας αυτός, 74 ετών σήμερα, έφτασε στις ΗΠΑ το 2020 και υπέβαλε αίτηση για την απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας το 2023. Συνελήφθη τον Ιούλιο του 2024 στο Λος Άντζελες και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες επειδή εξαπάτησε τις αμερικανικές αρχές αναφορικά με το παρελθόν του προκειμένου να λάβει άδεια παραμονής στη χώρα.
«Οι δράστες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έρχονται στις ΗΠΑ δεν θα βρουν εδώ καταφύγιο. Θα τους εντοπίσουμε και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν για τα φρικτά εγκλήματά τους», τόνισε ο Ντούβα.
Ο Σαμίρ Ουσμάν Αλσέιχ, επικεφαλής της διαβόητης φυλακής Άντρα επί καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, κρίθηκε ένοχος για «τη διάπραξη ωμοτήτων κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία, περιλαμβανομένης της φίμωσης πολιτικών αντιπάλων», «διατάσσοντας και συμμετέχοντας σε βασανιστήρια κρατουμένων», εξηγεί η ανακοίνωση.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, τρεις πρώην κρατούμενοι της φυλακής Άντρα κατέθεσαν για τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι ίδιοι, αλλά και για όσα είδαν και άκουσαν να συμβαίνουν σε άλλους κρατουμένους. Στις καταθέσεις τους περιέγραψαν με λεπτομέρειες τις μεθόδους κακοποίησης που εφαρμόζονταν στη φυλακή, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη χρήση μιας συσκευής γνωστής ως «Ιπτάμενο Χαλί», στην οποία οι κρατούμενοι δένονταν και το σώμα τους διπλωνόταν βίαια στη μέση.
Οι μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι κρατούμενοι δένονταν από την οροφή και παρέμεναν κρεμασμένοι για ώρες ή ημέρες, ενώ άλλοι ξυλοκοπούνταν άγρια ενώ ήταν ακινητοποιημένοι μέσα σε ελαστικά. Παράλληλα, περιέγραψαν τις συνθήκες κράτησης σε μικροσκοπικά, βρώμικα, κρύα και υγρά κελιά, τα οποία ήταν γεμάτα έντομα και άλλα παράσιτα.
«Η καταδικαστική απόφαση σε αυτή την υπόθεση αποτελεί φόρο τιμής στο θάρρος των θυμάτων», υπογράμμισε ο Α. Τάισεν Ντούβα αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ.
Ο Αλσέιχ καταδικάστηκε επίσης για «απάτη σχετικά με τη θεώρηση εισόδου» και «απόπειρα απάτης πολιτογράφησης».
Ο άνδρας αυτός, 74 ετών σήμερα, έφτασε στις ΗΠΑ το 2020 και υπέβαλε αίτηση για την απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας το 2023. Συνελήφθη τον Ιούλιο του 2024 στο Λος Άντζελες και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες επειδή εξαπάτησε τις αμερικανικές αρχές αναφορικά με το παρελθόν του προκειμένου να λάβει άδεια παραμονής στη χώρα.
«Οι δράστες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έρχονται στις ΗΠΑ δεν θα βρουν εδώ καταφύγιο. Θα τους εντοπίσουμε και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν για τα φρικτά εγκλήματά τους», τόνισε ο Ντούβα.
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