Ξένες κυβερνήσεις επιχείρησαν να χακάρουν τα WhatsApp και Signal υψηλόβαθμων αξιωματούχων της ΕΕ - Στο στόχαστρο η Ρωσία

Εσωτερική παρουσίαση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας κυβερνοάμυνας καταγράφει, σύμφωνα με το Politico, στοχευμένες επιθέσεις σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων υψηλόβαθμων στελεχών - Εθνικές υπηρεσίες είχαν ήδη προειδοποιήσει για εκστρατείες που συνδέονται με ρωσικές ομάδες χάκερ