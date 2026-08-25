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Μπλόκο σε αμβλώσεις, ΛΟΑΤΚΙ+ και εκπαίδευση στα σχολεία: Ο ακροδεξιός στρατηγός στην Ιταλία που έφτιαξε κόμμα και προκαλεί με το πρόγραμμά του
Μπλόκο σε αμβλώσεις, ΛΟΑΤΚΙ+ και εκπαίδευση στα σχολεία: Ο ακροδεξιός στρατηγός στην Ιταλία που έφτιαξε κόμμα και προκαλεί με το πρόγραμμά του
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Το πρόγραμμά του παρουσίασε το ιταλικό ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον», του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι. Οι συγκεκριμένες θέσεις του φαίνεται να προκαλούν ανησυχία σε μεγάλο μέρος των μετριοπαθών ψηφοφόρων, οι οποίοι αποτελούν τον κύριο κορμό του εκλογικού σώματος. Τα βασικά σημεία στα οποία ο Βανάτσι πρόκειται να στηρίξει την προεκλογική του εκστρατεία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές συνοψίζονται ως εξής: η άμβλωση δεν αποτελεί δικαίωμα, δεν πρέπει να προβάλλονται ομοφυλόφιλοι στην τηλεόραση, τα σύμφωνα συμβίωσης πρέπει να καταργηθούν και να εισαχθεί η στρατιωτική παιδεία στα σχολεία.
Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο κόμμα δημιουργήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, εντάχθηκε στην ίδια ευρωομάδα της AfD και στις δημοσκοπήσεις για την πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 7,8%.
Όσο για τους ομοφυλόφιλους, ο 58χρονος πρώην στρατηγός θέλει ουσιαστικά να απαγορευθεί στην τηλεόραση η μετάδοση σκηνών με οποιαδήποτε γκέι αναφορά, από τις έξι το πρωί μέχρι τις έντεκα το βράδυ, ώστε «να μην επηρεάζονται τυχόν ανήλικοι τηλεθεατές». Για όποια κανάλια δεν πειθαρχήσουν, ζητείται ακόμα και η ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
Η αναφορά στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αποτελεί σχεδόν εμμονή για το ακροδεξιό Futuro Nazionale (Εθνικό Μέλλον). Στο ακραίο πρόγραμμά του υπογραμμίζεται ότι οι αλλαγές φύλου δεν θα πρέπει πλέον να βαρύνουν οικονομικά το εθνικό σύστημα υγείας και ότι θα πρέπει να απαγορευθούν για τα ανήλικα άτομα, ακόμα και αν υπάρχει συναίνεση των γονέων τους.
Παράλληλα, ο πρώην στρατηγός, νοσταλγός του Μπενίτο Μουσολίνι, θέλει να καταργήσει και τον νόμο για τα σύμφωνα συμβίωσης, ο οποίος ψηφίστηκε στην Ιταλία πριν από δέκα χρόνια, και να αποκλείσει τη δυνατότητα υιοθεσίας για ομόφυλα ζευγάρια και για όποιον πολίτη δεν είναι παντρεμένος. Θεωρεί, δε, ότι οι μαθητές πρέπει να αρχίσουν να παρακολουθούν «μαθήματα στρατιωτικής παιδείας».
Πριν από λίγες ημέρες, παρουσιάζοντας το πρώτο μέρος του προγράμματός του, το «Εθνικό Μέλλον» είχε δώσει έμφαση στην υποδοχή των χριστιανών μεταναστών, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να απαγορευθεί ο ελλιμενισμός πλοίων των ΜΚΟ που σώζουν μετανάστες στη Μεσόγειο.
Πηγή: dw.com
Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο κόμμα δημιουργήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, εντάχθηκε στην ίδια ευρωομάδα της AfD και στις δημοσκοπήσεις για την πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 7,8%.
Ακραίες κοινωνικές θέσειςΣε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην άμβλωση, το «Εθνικό Μέλλον» δεν ζητά ακόμη την κατάργηση του σχετικού νόμου, αλλά να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στη λεγόμενη «πρόληψη». Να στηριχθούν καθολικές οργανώσεις που θεωρούν την άμβλωση αμαρτία, και να πάψει να χορηγείται, σε εξωτερικά ιατρεία, το «χάπι για διακοπή της κύησης», το Ru-486.
Όσο για τους ομοφυλόφιλους, ο 58χρονος πρώην στρατηγός θέλει ουσιαστικά να απαγορευθεί στην τηλεόραση η μετάδοση σκηνών με οποιαδήποτε γκέι αναφορά, από τις έξι το πρωί μέχρι τις έντεκα το βράδυ, ώστε «να μην επηρεάζονται τυχόν ανήλικοι τηλεθεατές». Για όποια κανάλια δεν πειθαρχήσουν, ζητείται ακόμα και η ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
Η αναφορά στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αποτελεί σχεδόν εμμονή για το ακροδεξιό Futuro Nazionale (Εθνικό Μέλλον). Στο ακραίο πρόγραμμά του υπογραμμίζεται ότι οι αλλαγές φύλου δεν θα πρέπει πλέον να βαρύνουν οικονομικά το εθνικό σύστημα υγείας και ότι θα πρέπει να απαγορευθούν για τα ανήλικα άτομα, ακόμα και αν υπάρχει συναίνεση των γονέων τους.
Παράλληλα, ο πρώην στρατηγός, νοσταλγός του Μπενίτο Μουσολίνι, θέλει να καταργήσει και τον νόμο για τα σύμφωνα συμβίωσης, ο οποίος ψηφίστηκε στην Ιταλία πριν από δέκα χρόνια, και να αποκλείσει τη δυνατότητα υιοθεσίας για ομόφυλα ζευγάρια και για όποιον πολίτη δεν είναι παντρεμένος. Θεωρεί, δε, ότι οι μαθητές πρέπει να αρχίσουν να παρακολουθούν «μαθήματα στρατιωτικής παιδείας».
Πριν από λίγες ημέρες, παρουσιάζοντας το πρώτο μέρος του προγράμματός του, το «Εθνικό Μέλλον» είχε δώσει έμφαση στην υποδοχή των χριστιανών μεταναστών, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να απαγορευθεί ο ελλιμενισμός πλοίων των ΜΚΟ που σώζουν μετανάστες στη Μεσόγειο.
Πολιτική πίεση στη ΜελόνιΌλοι διερωτώνται, εδώ στην Ιταλία, αν η ακραία αυτή πολιτική δύναμη θα συνεχίσει να αυξάνει τα ποσοστά της στις διάφορες δημοσκοπήσεις. Όπως και αν μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές που αναμένεται να γίνουν την άνοιξη, η Τζόρτζια Μελόνι θα αναγκαστεί να διαπραγματευθεί με τον Βανάτσι κάποιου είδους συμφωνία, με στόχο να εξασφαλίσει την αναγκαία πλειοψηφία που θα της επιτρέψει να παραμείνει πρωθυπουργός.
Πηγή: dw.com
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