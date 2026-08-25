Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln θα καταπλεύσει στην Ταϊλάνδη την επόμενη εβδομάδα
ΚΟΣΜΟΣ
Αεροπλανοφόρο Ταϊλάνδη

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln θα καταπλεύσει στην Ταϊλάνδη την επόμενη εβδομάδα

Το πλοίο, με 5.000 ναύτες και πεζοναύτες, θα βρεθεί στην Ταϊλάνδη για «ξεκούραση και ψυχαγωγία έπειτα από το μακρύ θαλάσσιο ταξίδι του» δήλωσε Tαϊλανδός αξιωματούχος

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln θα καταπλεύσει στην Ταϊλάνδη την επόμενη εβδομάδα
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Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln θα καταπλεύσει στην Ταϊλάνδη την επόμενη εβδομάδα έπειτα από παρατεταμένη παραμονή του στην περιοχή της Μέσης Ανατολής στο πλαίσιο του πολέμου του Ιράν, ανακοίνωσε ταϊλανδός αξιωματούχος.

Το αεροπλανοφόρο που απέπλευσε από την περιοχή το Σάββατο δεν έχει πιάσει λιμάνι εδώ και περισσότερες από 200 ημέρες, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ για συνεχή παραμονή στην θάλασσα, σύμφωνα με βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, και ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης εντός του πλοίου και για την εμφάνιση ψυχικών προβλημάτων σε μέλη του πληρώματός του.

Το πλοίο, με 5.000 ναύτες και πεζοναύτες, θα βρεθεί στην Ταϊλάνδη για «ξεκούραση και ψυχαγωγία έπειτα από το μακρύ θαλάσσιο ταξίδι του», δήλωσε ο Tαϊλανδός αξιωματούχος.
6 ΣΧΟΛΙΑ

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