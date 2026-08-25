Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμάζεται να στείλει ξανά διπλωμάτες στις πρεσβείες των ΗΠΑ σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Ανάμεσα στις πρεσβείες που έχουν επιλεγεί είναι εκείνες στο Ισραήλ, στον Λίβανο, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στην Ιορδανία, στο Ομάν, στο Ιράκ και στο Κουβέιτ, σύμφωνα με τους New York Times - Είχαν εκκενωθεί λόγω πολέμου με το Ιράν