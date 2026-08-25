Η τελευταία προειδοποίηση στον Τραμπ για τη δολοφονία Χαμαενεϊ πριν ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν

Οι προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών στον Αμερικανό πρόεδρο πριν από την επίθεση του Φεβρουαρίου - Έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ έχει παγιδευτεί σε έναν φαύλο κύκλο και αναζητεί τρόπο να κηρύξει τη «νίκη»