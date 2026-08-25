Aνάλυση Bloomberg: Το οικονομικό D-Day των ΗΠΑ κατά του Ιράν περνά από την Κίνα

Η απειλή του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να εξαπολύσει ένα «οικονομικό D-Day» κατά του Ιράν ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τροχιά σύγκρουσης με την Κίνα, τον βασικό εμπορικό εταίρο της Τεχεράνης.



Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει ότι ο Μπέσεντ θα υλοποιήσει πράγματι μια απειλή που η κυβέρνηση Τραμπ έχει διατυπώσει και στο παρελθόν. Πολλοί εμφανίζονται δύσπιστοι ότι θα το πράξει, ιδιαίτερα απέναντι στην Κίνα, η οποία αγοράζει περίπου το 90% του ιρανικού πετρελαίου, την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να διατηρήσει την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία με το Πεκίνο και να αποφύγει ένα παγκόσμιο οικονομικό σοκ.



Τη Δευτέρα, ο Μπέσεντ υποσχέθηκε μια «οικονομική επίθεση κατά των χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων του Ιράν σε ολόκληρο τον κόσμο», καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να οδηγήσει προς το τέλος τον αντιδημοφιλή πόλεμο στη Μέση Ανατολή.



Ο Μπέσεντ ανακοίνωσε δεκάδες νέες κυρώσεις σε οντότητες, φυσικά πρόσωπα και πλοία. Ωστόσο, το βασικό μήνυμα της πολυσυζητημένης συνέντευξης Τύπου ήταν η απειλή για την επιβολή των λεγόμενων δευτερογενών κυρώσεων σε εταιρείες και χώρες που συνεχίζουν να συναλλάσσονται με το Ιράν.



Η Κίνα είναι μακράν ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου και αποτελεί ζωτικής σημασίας σύνδεσμο της Τεχεράνης με την παγκόσμια οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια πραγματικού στραγγαλισμού των εναπομεινάντων πηγών εσόδων του ιρανικού καθεστώτος θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη χωρίς την επιβολή μέτρων σε κινεζικές εταιρείες.



Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι ΗΠΑ θα επέβαλλαν δευτερογενείς κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα ή εταιρεία αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο, χωρίς όμως τελικά να υλοποιήσει την απειλή.

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