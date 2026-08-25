Νέος απολογισμός για τους σεισμούς στη Βενεζουέλα: 6.509 νεκροί, άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων

Ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον, κατά νεότερο προκαταρκτικό απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα από την υπηρεσιακή κυβέρνηση, καθώς εθελοντές και συγγενείς αναζητούν ακόμη πτώματα στα συντρίμμια, δυο μήνες μετά την τραγωδία.Προηγούμενος επίσημος προκαταρκτικός απολογισμός, που ανακοινώθηκε τη 17η Αυγούστου, έκανε λόγο για 6.438 νεκρούς.Τουλάχιστονεξαιτίας των σεισμικών δονήσεων 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο πρώτος από τον δεύτερο την 24η Ιουνίου τη βόρεια Βενεζουέλα, ειδικά την παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας.Δυο μήνες μετά την καταστροφή, εθελοντές διασώστες και συγγενείς θυμάτων συνεχίζουν την αναζήτηση στη Γουάιρα για να εντοπίσουν πτώματα.Μέχρι σήμερα, οι Αρχές αποφεύγουν να δημοσιοποιήσουν αριθμούς για τους αγνοούμενους.Κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα, περίπου. Στη Γουάιρα, οι αρχές προχωρούν σε ελεγχόμενες κατεδαφίσεις κτιρίων που εκτιμήθηκε πως υπήρχε κίνδυνος να καταρρεύσουν.Χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να ζουν σε προσωρινούς καταυλισμούς, συχνά υπό επισφαλείς συνθήκες και στο έλεος των καταρρακτωδών βροχών που έπληξαν την περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες έχει υποσχεθεί νέα σπίτια στους σεισμοπαθείς. Ως αυτό το στάδιο, έχει ανακοινωθεί πως διατέθηκαν 335 από τα 4.000 που υποσχέθηκε πως θα δοθούν σε δικαιούχους ως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.