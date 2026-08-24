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Γάζα: Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά
Γάζα: Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά
Tουλάχιστον 1.288 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση πυρός
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, βρήκαν τον θάνατο σήμερα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες διάσωσης στον παλαιστινιακό θύλακα.
Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα όταν βομβαρδίστηκε σκηνή σε καταυλισμό στην Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, ανέφερε η ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας.
Ένα 10χρονο κορίτσι σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού πυροβολικού στα βόρεια της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την ίδια πηγή και εκπρόσωπο του νοσοκομείου Νάσερ. Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) δήλωσε άγνοια στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) που ζήτησε κάποιο σχόλιο σχετικά με αυτήν την αναφορά.
Ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του εξαιτίας ισραηλινού βομβαρδισμού στον προσφυγικό καταυλισμό του Αλ Μπουρέιτζ (κεντρικά), ενημέρωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας. Ανέφερε επίσης πως μια μητέρα με το παιδί της ανασύρθηκαν από ερείπια στην ίδια τοποθεσία.
Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Χαν Γιούνις προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων πέντε, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης στο AFP.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από τις υπηρεσίες ασφαλείας στη Γάζα, «ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη κατέστρεψαν με τρεις πυραύλους μια μονάδα αφαλάτωσης νερού στη συνοικία Σέιχ Ραντουάν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας». Ο Χαζέμ Κάσεμ, εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς, καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για άλλη μια «προσπάθεια να στερηθούν οι κάτοικοι της Γάζας κάθε μέσο επιβίωσης».
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου, εκπρόσωπος των IDF δήλωσε πως ο ισραηλινός στρατός δεν έβαλε στο στόχαστρο τη μονάδα αφαλάτωσης αλλά μια αποθήκη όπλων της Χαμάς σε παρακείμενο τζαμί. Ανέφερε πως ο ισραηλινός στρατός έπληξε και δεύτερη αποθήκη όπλων στη διάρκεια της ημέρας, αυτήν τη φορά στην Ντέιρ αλ Μπάλα.
«Αυτοί οι χώροι, στο εσωτερικό δύο τζαμιών στη Λωρίδα της Γάζας, χρησιμοποιούνταν από τρομοκράτες της Χαμάς για να κρύβουν και να αποθηκεύουν όπλα», δήλωσε εκπρόσωπος των IDF, συμπληρώνοντας πως πριν από τις επιθέσεις είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος για τους αμάχους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 1.288 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.
Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα όταν βομβαρδίστηκε σκηνή σε καταυλισμό στην Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, ανέφερε η ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας.
Ένα 10χρονο κορίτσι σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού πυροβολικού στα βόρεια της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την ίδια πηγή και εκπρόσωπο του νοσοκομείου Νάσερ. Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) δήλωσε άγνοια στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) που ζήτησε κάποιο σχόλιο σχετικά με αυτήν την αναφορά.
Ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του εξαιτίας ισραηλινού βομβαρδισμού στον προσφυγικό καταυλισμό του Αλ Μπουρέιτζ (κεντρικά), ενημέρωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας. Ανέφερε επίσης πως μια μητέρα με το παιδί της ανασύρθηκαν από ερείπια στην ίδια τοποθεσία.
Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Χαν Γιούνις προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων πέντε, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης στο AFP.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από τις υπηρεσίες ασφαλείας στη Γάζα, «ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη κατέστρεψαν με τρεις πυραύλους μια μονάδα αφαλάτωσης νερού στη συνοικία Σέιχ Ραντουάν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας». Ο Χαζέμ Κάσεμ, εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς, καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για άλλη μια «προσπάθεια να στερηθούν οι κάτοικοι της Γάζας κάθε μέσο επιβίωσης».
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου, εκπρόσωπος των IDF δήλωσε πως ο ισραηλινός στρατός δεν έβαλε στο στόχαστρο τη μονάδα αφαλάτωσης αλλά μια αποθήκη όπλων της Χαμάς σε παρακείμενο τζαμί. Ανέφερε πως ο ισραηλινός στρατός έπληξε και δεύτερη αποθήκη όπλων στη διάρκεια της ημέρας, αυτήν τη φορά στην Ντέιρ αλ Μπάλα.
«Αυτοί οι χώροι, στο εσωτερικό δύο τζαμιών στη Λωρίδα της Γάζας, χρησιμοποιούνταν από τρομοκράτες της Χαμάς για να κρύβουν και να αποθηκεύουν όπλα», δήλωσε εκπρόσωπος των IDF, συμπληρώνοντας πως πριν από τις επιθέσεις είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος για τους αμάχους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 1.288 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.
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