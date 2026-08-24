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Φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ της Βρετανίας έκαψε περίπου 140 αυτοκίνητα, συνελήφθη 67χρονος για εμπρησμό
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Εμπρησμός

Φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ της Βρετανίας έκαψε περίπου 140 αυτοκίνητα, συνελήφθη 67χρονος για εμπρησμό

Περισσότερα από 2.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα

Φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ της Βρετανίας έκαψε περίπου 140 αυτοκίνητα, συνελήφθη 67χρονος για εμπρησμό
Ένας 67χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για εμπρησμό, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ της Βρετανίας, προκαλώντας την καταστροφή περίπου 140 αυτοκινήτων και αφήνοντας περισσότερα από 2.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Caldyne Business Park, στην περιοχή Rowfant, κοντά στο Crawley του West Sussex, με τις φλόγες και τον πυκνό καπνό να είναι ορατά από μεγάλη απόσταση. Στο σημείο κλήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης χαρακτηρίστηκε «σημαντική και περίπλοκη».


Συνελήφθη 67χρονος

Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, η Αστυνομία του Σάσεξ προχώρησε στη σύλληψη ενός 67χρονου άνδρα ως υπόπτου για εμπρησμό. Ο άνδρας αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά συνεχίζονται.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές περίπου **140 αυτοκίνητα** που βρίσκονταν στον χώρο.


Πάρκινγκ που χρησιμοποιούν ταξιδιώτες του Γκάτγουικ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο χώρος στάθμευσης χρησιμοποιείται κυρίως από ταξιδιώτες που αφήνουν εκεί τα οχήματά τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος χώρος δεν λειτουργεί υπό τη διαχείριση του αεροδρομίου, αλλά αποτελεί εγκατάσταση ανεξάρτητου παρόχου στάθμευσης.

Κλείσιμο
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και δύο υδροφόρες, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καταφέρνουν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας.


Περισσότερα από 2.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Η πυρκαγιά προκάλεσε παράλληλα ζημιές σε εξοπλισμό υψηλής τάσης που βρισκόταν κοντά στον χώρο στάθμευσης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Περισσότερα από 2.000 νοικοκυριά βρέθηκαν χωρίς ρεύμα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάστηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών. Παρά το μέγεθος της πυρκαγιάς και τις εκτεταμένες καταστροφές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα.

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