Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Φωτιά τώρα στην Ανατολή Λάρισας, σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα
Φωτιά τώρα στην Ανατολή Λάρισας, σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα
Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στην περιοχή
Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας.
Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη ΚΑΙ 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη ΚΑΙ 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 ΑΦ ΚΑΙ 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 14, 2026
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