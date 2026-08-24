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Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Πιτ Χέγκσεθ ΗΠΑ Eπίθεση στο Ιράν

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν

«Σε καμία περίπτωση, δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο επιθέσεων οπουδήποτε στα Στενά του Ορμούζ ή γύρω από το Ιράν», είπε ο Χέγκσεθ

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, αφότου η Ουάσινγκτον αποκάλυψε τα σχέδια για μια «οικονομική D-Day» σε βάρος της Τεχεράνης - μια αναφορά στην απόβαση των Συμμάχων στη Νορμανδία το 1944.

«Σε καμία περίπτωση, δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο επιθέσεων οπουδήποτε στα Στενά του Ορμούζ ή γύρω από το Ιράν», είπε ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν μπορεί να αντέξει την οικονομική πίεση που θα της ασκηθεί.

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