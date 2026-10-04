Ζελένσκι: «Βομβαρδίζουν γέφυρες! Νομίζουν πραγματικά ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε;»
Ζελένσκι: «Βομβαρδίζουν γέφυρες! Νομίζουν πραγματικά ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε;»
Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Πούτιν επιθυμεί να αποδυναμώσει την ουκρανική αντίσταση κλιμακώνοντας τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσπαθεί ν’ αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας με μία κλιμάκωση των αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Κιέβου κι άλλων πόλεων δήλωσε σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Βομβαρδίζουν γέφυρες! νομίζουν πραγματικά ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε; Είμαι απλά έκπληκτος από αυτή τη ζωώδη επιθυμία κλιμάκωσης της κατάστασης καθημερινά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μία συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.
«Ο Πούτιν επιθυμεί να αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας όσο το δυνατό περισσότερο», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία προσπαθεί ν’ αναγκάσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας.
Οι Αμερικανοί ειρηνευτικοί απεσταλμένοι προσπαθούν να οργανώσουν μία τριμερή συνάντηση τεχνικού επιπέδου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε μία συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ή σε άλλες χώρες.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Βομβαρδίζουν γέφυρες! νομίζουν πραγματικά ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε; Είμαι απλά έκπληκτος από αυτή τη ζωώδη επιθυμία κλιμάκωσης της κατάστασης καθημερινά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μία συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.
«Ο Πούτιν επιθυμεί να αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας όσο το δυνατό περισσότερο», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία προσπαθεί ν’ αναγκάσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας.
Οι Αμερικανοί ειρηνευτικοί απεσταλμένοι προσπαθούν να οργανώσουν μία τριμερή συνάντηση τεχνικού επιπέδου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε μία συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ή σε άλλες χώρες.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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