Χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο μέσα στα Στενά του Ορμούζ, ζημιές στο μηχανοστάσιο
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Δεξαμενόπλοιο Πύραυλος Drone

Χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο μέσα στα Στενά του Ορμούζ, ζημιές στο μηχανοστάσιο

Το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση – Σε επιφυλακή τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή

Χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο μέσα στα Στενά του Ορμούζ, ζημιές στο μηχανοστάσιο
Μηνάς Τσαμόπουλος
Νέο περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο.

Σύμφωνα με ειδοποίηση της EOS Marine, η οποία επικαλείται αναφορά που έλαβε το UKMTO, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση ή άλλο περιβαλλοντικό impact.

Οι ακριβείς συντεταγμένες, καθώς και η ημερομηνία και ώρα του περιστατικού, δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ το περιστατικό έχει καταχωριστεί ως πιθανό πλήγμα από πυραύλο ή drone.



Η EOS Marine προειδοποιεί τα εμπορικά πλοία που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή να διατηρούν αυξημένη επιτήρηση, με συνεχή οπτική και radar παρακολούθηση, και να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές BMP.

Παράλληλα, συστήνεται στα πληρώματα να παρακολουθούν τυχόν προειδοποιήσεις για εναέριες απειλές και να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες ναυτιλιακές και στρατιωτικές αρχές.
Χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο μέσα στα Στενά του Ορμούζ, ζημιές στο μηχανοστάσιο
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Το νέο περιστατικό ενισχύει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, από την οποία διέρχεται σημαντικό μέρος των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής.
Μηνάς Τσαμόπουλος

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