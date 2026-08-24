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Τουλάχιστον 30 νεκροί σε επίθεση συμμορίας στην Αϊτή
Τουλάχιστον 30 νεκροί σε επίθεση συμμορίας στην Αϊτή
Η περιοχή που σκοτώθηκαν βρίσκεται συχνά αντιμέτωπο με επιθέσεις συμμοριών τα τελευταία δυο χρόνια
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση συμμορίας σε συνοικία της πόλης Κενσκόφ στην Αϊτή, δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο δήμαρχος Ζαν Μασιγιόν.
Το Κενσκόφ, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, βρίσκεται συχνά αντιμέτωπο με επιθέσεις συμμοριών τα τελευταία δυο χρόνια.
Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει σφαγές, βιασμούς και απαγωγές στην περιοχή, εξαιτίας των οποίων χιλιάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Η ΜΚΟ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων RNDDH (Réseau National de Défense de Droits Humains) ανέφερε πως οι νεκροί ανέρχονται σε περίπου 30-40 και ότι τουλάχιστον 15-20 κάτοικοι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 10:30 το βράδυ (τοπική ώρα, 05:30 στην Ελλάδα).
Το γραφείο του πρωθυπουργού της Αϊτής εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει την «αποτρόπαιη επίθεση», αναφέροντας πως όλες οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε επιφυλακή και στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ενισχύσεις. «Το Κενσκόφ δεν θα εγκαταλειφθεί» και η έννομη τάξη θα αποκατασταθεί, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης στην Αϊτή, αρκετά κτίρια πυρπολήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού του Ζαν Ουίλιαμ Παπ, διακεκριμένου αιτϊνού γιατρού και ερευνητή.
Στην Αϊτή αναπτύσσεται τους τελευταίους μήνες μια νέα πολυεθνική δύναμη, με την υποστήριξη του ΟΗΕ, που έχει σκοπό να βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες αδυνατούν να καταπολεμήσουν τις συμμορίες που λυμαίνονται τη χώρα. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της, η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ) θα διαθέτει 5.500 στρατιωτικούς και αστυνομικούς, αλλά ο αριθμός όσων βρίσκονται ήδη στην Αϊτή δεν έχει γίνει γνωστός.
Το Κενσκόφ, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, βρίσκεται συχνά αντιμέτωπο με επιθέσεις συμμοριών τα τελευταία δυο χρόνια.
Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει σφαγές, βιασμούς και απαγωγές στην περιοχή, εξαιτίας των οποίων χιλιάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Η ΜΚΟ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων RNDDH (Réseau National de Défense de Droits Humains) ανέφερε πως οι νεκροί ανέρχονται σε περίπου 30-40 και ότι τουλάχιστον 15-20 κάτοικοι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 10:30 το βράδυ (τοπική ώρα, 05:30 στην Ελλάδα).
Το γραφείο του πρωθυπουργού της Αϊτής εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει την «αποτρόπαιη επίθεση», αναφέροντας πως όλες οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε επιφυλακή και στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ενισχύσεις. «Το Κενσκόφ δεν θα εγκαταλειφθεί» και η έννομη τάξη θα αποκατασταθεί, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης στην Αϊτή, αρκετά κτίρια πυρπολήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού του Ζαν Ουίλιαμ Παπ, διακεκριμένου αιτϊνού γιατρού και ερευνητή.
Στην Αϊτή αναπτύσσεται τους τελευταίους μήνες μια νέα πολυεθνική δύναμη, με την υποστήριξη του ΟΗΕ, που έχει σκοπό να βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες αδυνατούν να καταπολεμήσουν τις συμμορίες που λυμαίνονται τη χώρα. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της, η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ) θα διαθέτει 5.500 στρατιωτικούς και αστυνομικούς, αλλά ο αριθμός όσων βρίσκονται ήδη στην Αϊτή δεν έχει γίνει γνωστός.
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