Καμιά γεώτρηση για πετρέλαιο δεν θα γίνει μέσα στον χειμώνα, λέει η κυβέρνηση της Γροιλανδίας

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δήλωσε ότι μια αμφιλεγόμενη ερευνητική γεώτρηση στην ανατολική πλευρά του εδάφους δεν θα μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του χειμώνα για διαδικαστικούς λόγους, σε αντίθεση με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η πετρελαϊκή εταιρία που είναι επικεφαλής του έργου.Η απαραίτητη διοικητική διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις δεν θα μπορούν επομένως να εκδοθούν πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της γεώτρησης, έγραψε σε ανακοίνωση η κυβέρνηση της Γροιλανδίας«Ούτε οι προπαρασκευαστικές εργασίες μπορούν να αρχίσουν», πρόσθεσε η κυβέρνηση, καθώς οι απαραίτητες περιβαλλοντικές και κοινωνικές μελέτες δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί.Το έργο βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του αυτόνομου εδάφους της Δανίας, το οποίο θέλει να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περιοχή που ονομάζεται Νούναπ Κέκα (ή Γη Τζέιμσον).Το πιο κοντινό χωριό, το Ιτοκορτουρμίιτ, έχει περίπου 300 κατοίκους και στο αεροδρόμιό του έχει αποθηκευτεί ο εξοπλισμός προετοιμασίας, η άφιξη του οποίου προκάλεσε σάλο καθώς η αμερικανική εταιρία Greenland Energy δεν είχε τις κατάλληλες άδειες.Έκτοτε η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη, αλλά οι αποκαλύψεις εξόργισαν τους Γροιλανδούς σε μια χρονική στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να θέλει να ελέγξει το τεράστιο νησί της Αρκτικής.Η γροιλανδική κυβέρνηση ζήτησε από την εταιρεία να προσαρμόσει τον σχεδιασμό της και να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμά της.Οι εταίροι επεξεργάζονται στο εξής ένα χρονοδιάγραμμα-στόχο για να λάβουν άδειες τον χειμώνα 2027-2028, ανταπάντησε η Greenland Energy σε ανακοίνωση και δήλωσε ότι «θεωρεί αυτήν την πρόσθετη περίοδο εξέτασης ως ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση του σχεδιασμού του έργου και βελτιστοποίηση των αναγκών σε υλικοτεχνικό επίπεδο και σε υποδομές».