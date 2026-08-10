Δείτε βίντεο: Η στιγμή που κινέζικος δορυφόρος εκρήγνυται λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του

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Ο πύραυλος Long March 7A εκτοξεύθηκε στις 20:02 ώρα Πεκίνου και λίγο αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη - Εντυπωσιακές εικόνες
Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε στις 20:02 ώρα Πεκίνου (15:02 ώρα Ελλάδας), μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προσθέτοντας ότι τα αίτια της αποτυχημένης εκτόξευσης αναλύονται.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια φωτεινή λάμψη ψηλά στον νυχτερινό ουρανό μετά την εκτόξευση.
Δείτε βίντεο
💥🇨🇳 Longue Marche 7A : un échec spectaculaire à Wenchang entraîne la perte du lanceur et de sa charge utile.— Xplora (@XploraSpace) August 10, 2026
Une anomalie est survenue ce lundi 10 août 2026, environ 1 min 25 s après le décollage d’une fusée chinoise CZ-7A, entraînant la destruction du lanceur et la perte de sa… https://t.co/FS02AzTASh pic.twitter.com/I8K6Us4huB
Η αποστολή είναι η πρώτη γνωστή αποτυχία του Long March 7A μετά την πρώτη πτήση του πυραύλου τον Μάρτιο του 2020. Ο πύραυλος επέστρεψε σε λειτουργία το 2021 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μια σειρά από επιτυχημένες αποστολές.
The Long March 7A suffered its second launch failure a few hours ago when it explosively concluded its mission from Wenchang, reportedly carrying ChinaSat-4B— Phazzee 🐼🚀 | 中国航天 🇨🇳 | 🇵🇸🏳️⚧️🏳️🌈 (@PhazzeeYeehaw) August 10, 2026
Details -> https://t.co/Xo15oGQU1q pic.twitter.com/x0WAcXZz1J
Waking up to see the loss of a Long March 7A. Really unexpected. pic.twitter.com/XnU8WveWYS— CNSPACE (@CNSpaceflight) August 10, 2026
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