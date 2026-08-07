Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Συνελήφθη 16χρονος στη Φλωρεντία για προπαγάνδα με τρομοκρατικό κίνητρο, οι αναφορές στο ISIS
Συνελήφθη 16χρονος στη Φλωρεντία για προπαγάνδα με τρομοκρατικό κίνητρο, οι αναφορές στο ISIS
Σε ιστοσελίδες του συλληφθέντα οι ανακριτές εντόπισαν ξεκάθαρες αναφορές στο Ισλαμικό Κράτος
Ένας νέος 16 ετών συνελήφθη σήμερα εξω από την Φλωρεντία -όπου βρισκόταν για σύντομες διακοπες- με την κατηγορία της προπαγανδιστικής δράσης με τρομοκρατικό κίνητρο και στόχο την παρακίνηση σε εγκληματική δράση λόγω φυλετικών, εθνικών και θρησκευτικών διακρίσεων.
Σε ιστοσελίδες του συλληφθέντα οι ανακριτές εντόπισαν ξεκάθαρες αναφορές στο Ισλαμικό Κράτος, με στοιχεία τζιχαντιστικής, αντισημιτικής και νεοναζιστικής προπαγάνδας.
Ο δεκαεξάχρονος έχει ιταλική υπηκοότητα, αλλοδαπούς γονείς και ζούσε μόνιμα έξω από το Κόμο. Σε αναρτήσεις του ανέφερε ξεκάθαρα ότι στο παρελθόν συνεργάστηκε στην δημιουργία βίντεο με τα οποία «διαφημιζόταν» η δράση του ISIS, με σκηνές από εκτελέσεις και τεχνικές στρατιωτικής εκπαίδευσης του Ισλαμικού Κράτους.
Σε ιστοσελίδες του συλληφθέντα οι ανακριτές εντόπισαν ξεκάθαρες αναφορές στο Ισλαμικό Κράτος, με στοιχεία τζιχαντιστικής, αντισημιτικής και νεοναζιστικής προπαγάνδας.
Ο δεκαεξάχρονος έχει ιταλική υπηκοότητα, αλλοδαπούς γονείς και ζούσε μόνιμα έξω από το Κόμο. Σε αναρτήσεις του ανέφερε ξεκάθαρα ότι στο παρελθόν συνεργάστηκε στην δημιουργία βίντεο με τα οποία «διαφημιζόταν» η δράση του ISIS, με σκηνές από εκτελέσεις και τεχνικές στρατιωτικής εκπαίδευσης του Ισλαμικού Κράτους.
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