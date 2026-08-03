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«Σφάζονται» Μαδρίτη - Ρώμη για το μεταναστευτικό: Και η Ιταλία είχε κατακλυστεί από μετανάστες, λέει ο Ισπανός ΥΠΕΞ
Από τον φετινό Ιανουάριο μέχρι σήμερα οι αφίξεις παράνομων μεταναστών σημείωσαν κατακόρυφη πτώση, χάρη στην πολιτική που εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση Μελόνι, λένε πηγές του Ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών
Σε συνέντευξή του στη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση της χώρας του, RTVE, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες υπογράμμισε ότι πολλές χώρες και κυβερνήσεις δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων» και πως «η ιταλική κυβέρνηση ήταν μια από αυτές».
Ο επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας πρόσθεσε ότι υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες «η Ιταλία κατακλύστηκε από παράτυπους μετανάστες» και αναφέρθηκε σε «επανειλημμένες κρίσεις στο νησί της Λαμπεντούζα, τις οποίες η χώρα δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά».
#Internacional || España exigirá solidaridad a la Unión Europea ante la crisis migratoria en Ceuta— Agencia Venezolana de Noticias (@avnve) August 3, 2026
"Desde luego, vamos a exigir solidaridad a todos los Estados de la Unión Europea", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, tras señalar que la UE… pic.twitter.com/Vjiz93IsHT
«Η Ισπανία ήταν πάντα αλληλέγγυα, πολιτικά και με συγκεκριμένες πράξεις. Είναι κάτι που απαιτούμε από τους Ευρωπαίους εταίρους», είπε επίσης ο Άλβαρες.
Πηγές του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών στη Ρώμη, από την πλευρά τους, υπενθυμίζουν ότι «από τον φετινό Ιανουάριο μέχρι σήμερα, οι αφίξεις παράνομων μεταναστών σημείωσαν κατακόρυφη πτώση, χάρη στην πολιτική που εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση Μελόνι».
Gli sbarchi sono diminuiti del 55% rispetto all’anno scorso e dell’82% rispetto al 2023.— Fratelli d'Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) August 3, 2026
Un risultato che dà merito alle politiche del Governo Meloni, che hanno cambiato l’approccio dell’Italia al fenomeno migratorio, facendo della nostra Nazione un punto di riferimento europeo… pic.twitter.com/lTKuzgPKQB
«Οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 55% σε σχέση με πέρυσι και κατά 82% σε σχέση με το 2023, πρώτη χρονιά δράσης της νέας ιταλικής κυβέρνησης, η οποία αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση εκτός ελέγχου, την οποία κληρονόμησε από τις προηγούμενες κυβερνητικές συμμαχίες», πρόσθεσαν πηγές του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.
«Σε ό,τι αφορά την υποτιθέμενη "εισβολή" στη Λαμπεντούζα, στη φάση αυτή στο νησί βρίσκονται 98 μετανάστες και δεν υπάρχει καμία κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ανέφεραν οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο.
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