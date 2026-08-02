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Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο Βίνσεντ Παστόρε, ο «Big Pussy» από τους «Sopranos»
Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο Βίνσεντ Παστόρε, ο «Big Pussy» από τους «Sopranos»
Ο Αμερικανός ηθοποιός που ενσάρκωσε τον εμβληματικό μαφιόζο και πληροφοριοδότη του FBI στη θρυλική σειρά του HBO έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών
Σε ηλικία 80 ετών πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Βίνσεντ Παστόρε, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον εμβληματικό ρόλο του Σαλβατόρε «Big Pussy» Μπονπενσιέρο στη θρυλική σειρά του HBO «The Sopranos». Η σορός του βρέθηκε στο σπίτι του στο Μπρονξ, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του. Η αιτία θανάτου του παραμένει προς το παρόν άγνωστη.
Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του, Ρόμπερτ Άτερμαν, ο οποίος ανέφερε ότι φίλοι του ηθοποιού εντόπισαν τη σορό του το Σάββατο στο σπίτι του στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης.
Ο Βίνσεντ Παστόρε είχε χτίσει μια μακρά καριέρα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, υποδυόμενος κυρίως σκληροτράχηλους Ιταλοαμερικανούς, μαφιόζους, εκτελεστές και στελέχη εγκληματικών οργανώσεων.
Το παρατσούκλι «Big Pussy» δεν είχε σεξουαλική σημασία, αλλά προερχόταν από το γεγονός ότι ο χαρακτήρας ξεκίνησε την εγκληματική του δράση ως διαρρήκτης κατοικιών, γνωστός ως «cat burglar». Το «Big» προστέθηκε για να τον ξεχωρίζει από έναν άλλο χαρακτήρα της σειράς, τον Τζενάρο Μαλάνγκα, που ήταν γνωστός ως «Little Pussy».
Η εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στην πίστη του προς τον αρχηγό της μαφίας και τη συνεργασία του με τις αμερικανικές αρχές αποτέλεσε βασικό στοιχείο της πλοκής.
Το τέλος του χαρακτήρα του ήρθε στο φινάλε του δεύτερου κύκλου, όταν εκτελέστηκε πάνω σε ένα σκάφος από τον Τόνι Σοπράνο, τον Πόλι Γκουαλτιέρι (Τόνι Σίρικο) και τον Σίλβιο Ντάντε (Στίβεν Βαν Ζαντ).
Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του, Ρόμπερτ Άτερμαν, ο οποίος ανέφερε ότι φίλοι του ηθοποιού εντόπισαν τη σορό του το Σάββατο στο σπίτι του στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης.
Ο Βίνσεντ Παστόρε είχε χτίσει μια μακρά καριέρα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, υποδυόμενος κυρίως σκληροτράχηλους Ιταλοαμερικανούς, μαφιόζους, εκτελεστές και στελέχη εγκληματικών οργανώσεων.
Ο ρόλος που τον έκανε διάσημοΗ μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1999, όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σαλβατόρε Μπονπενσιέρο, γνωστού ως «Big Pussy», στην εμβληματική σειρά «The Sopranos».
🇺🇸 FLASH – American actor Vincent Pastore, known for his role in the series "The Sopranos," has died at the age of 80. pic.twitter.com/W12oua5xyJ— Media Express (@media_express_) August 1, 2026
Το παρατσούκλι «Big Pussy» δεν είχε σεξουαλική σημασία, αλλά προερχόταν από το γεγονός ότι ο χαρακτήρας ξεκίνησε την εγκληματική του δράση ως διαρρήκτης κατοικιών, γνωστός ως «cat burglar». Το «Big» προστέθηκε για να τον ξεχωρίζει από έναν άλλο χαρακτήρα της σειράς, τον Τζενάρο Μαλάνγκα, που ήταν γνωστός ως «Little Pussy».
RiP Vincent Pastore 🕊 pic.twitter.com/Jg1wjQVURw— sloan (@Sloanstweets) August 1, 2026
Ο πληροφοριοδότης του FBI που σημάδεψε τη σειράΟ «Big Pussy» παρουσιαζόταν ως ένας από τους πιο πιστούς και συμπαθείς συνεργάτες του Τόνι Σοπράνο, τον οποίο υποδυόταν ο Τζέιμς Γκαντολφίνι. Παράλληλα όμως ήταν επί χρόνια πληροφοριοδότης του FBI, γεγονός που δημιούργησε μία από τις σημαντικότερες αφηγηματικές γραμμές των δύο πρώτων κύκλων της σειράς.
Η εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στην πίστη του προς τον αρχηγό της μαφίας και τη συνεργασία του με τις αμερικανικές αρχές αποτέλεσε βασικό στοιχείο της πλοκής.
Το τέλος του χαρακτήρα του ήρθε στο φινάλε του δεύτερου κύκλου, όταν εκτελέστηκε πάνω σε ένα σκάφος από τον Τόνι Σοπράνο, τον Πόλι Γκουαλτιέρι (Τόνι Σίρικο) και τον Σίλβιο Ντάντε (Στίβεν Βαν Ζαντ).
This is without a doubt one of the greatest scenes in TV history.— Jeff Nadu (@JeffNadu) August 1, 2026
RIP Vincent Pastore pic.twitter.com/Docc3CtS0M
Η σκηνή της εκτέλεσής του θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές στην ιστορία των έξι κύκλων των «Sopranos».
Η ζωή και η καριέρα τουΟ Βίνσεντ Παστόρε γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και μεγάλωσε στο προάστιο Νιου Ροσέλ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και αργότερα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Pace.
Άρχισε να εμφανίζεται στον κινηματογράφο από τη δεκαετία του 1980, χτίζοντας σταδιακά μια αξιόλογη πορεία σε ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές. Ανάμεσα στις πιο γνωστές κινηματογραφικές συμμετοχές του ήταν οι ταινίες «Goodfellas» και «Awakenings», οι οποίες κυκλοφόρησαν το 1990, αρκετά χρόνια πριν γνωρίσει τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με τον ρόλο του «Big Pussy» στους «Sopranos».
Άλλες δουλειές του Βίνσεντ περιλαμβάνουν... τις ταινίες "Shark Tale", "Spinning Gold", "Once Upon a Time in Brooklyn", "Everybody Hates Chris" και "Yellowjackets".
Τα τελευταία χρόνια, ο Βίνσεντ έγινε τακτικός χρήστης σε τηλεοπτικά ριάλιτι... συμμετέχοντας στο "Celebrity Fit Club" και στο "Dancing with the Stars" -- αν και εγκατέλειψε το τελευταίο μετά από μόλις μία εβδομάδα λόγω των σωματικών απαιτήσεων του προγράμματος.
Ο Παστόρε αφήνει πίσω του την κόρη του, Ρενέ Παστόρε.
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