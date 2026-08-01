Πιο κοντά από ποτέ εκτιμά το Ισραήλ ότι είναι μια νέα κλιμάκωση με το Ιράν: Συναγερμός στον στρατό, ποιοι είναι οι πιθανοί στόχοι

Ισραηλινές πηγές που επικαλούνται μέσα ενημέρωσης της χώρας αναφέρουν ότι το Ιράν μπορεί να εξαπολύσει βαλλιστική πυραυλική επίθεση εναντίον της, ασχέτως αν οι IDF θα συμμετάσχουν ή όχι σε κοινές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης