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Επίθεση με μη επανδρωμένα σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα βυθίζει ρωσικό containership
Επίθεση με μη επανδρωμένα σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα βυθίζει ρωσικό containership
Κλιμακώνεται η απειλή για την εμπορική ναυτιλία – Σώοι και οι 17 ναυτικοί, νέα προειδοποίηση για τον κίνδυνο από τα USVs
Νέα σοβαρή κλιμάκωση του κινδύνου για τη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα καταγράφεται μετά την αναφερόμενη επίθεση με δύο μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (Uncrewed Surface Vessels – USVs) εναντίον του ρωσικής σημαίας πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων YANINA, περίπου 130 ναυτικά μίλια νότια του Νοβοροσίσκ.
Σύμφωνα με την ειδοποίηση ασφαλείας της EOS Marine, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Αυγούστου 2026, όταν το πλοίο βρισκόταν εν πλω. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας προσέγγισαν και έπληξαν το πλοίο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές που οδήγησαν τελικά στη βύθισή του.
Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, και τα 17 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για ανθρώπινες απώλειες.
Το περιστατικό ενισχύει τις ανησυχίες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας ότι τα USVs αποτελούν πλέον μία από τις σημαντικότερες απειλές για τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται σε εμπόλεμες ή υψηλού κινδύνου περιοχές. Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες είναι μικρού μεγέθους, χαμηλού ίχνους και ιδιαίτερα δύσκολες στον έγκαιρο εντοπισμό, γεγονός που περιορίζει δραστικά τον χρόνο αντίδρασης των πληρωμάτων.
Η EOS Marine προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος δεν περιορίζεται πλέον στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες ευαίσθητες θαλάσσιες ζώνες, όπως η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή. Για τον λόγο αυτό συνιστά στα εμπορικά πλοία να διατηρούν 24ωρη οπτική και ραντάρ επιτήρηση, αξιοποιώντας τη μέγιστη δυνατή ανάλυση των συστημάτων τους και παρακολουθώντας κάθε επαφή που προσεγγίζει επικίνδυνα.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα μη επανδρωμένα σκάφη μπορεί να εντοπιστούν ακόμη και ακυβέρνητα ή να παρασύρονται στη θάλασσα. Οι πλοίαρχοι καλούνται να μην τα προσεγγίζουν σε καμία περίπτωση, αλλά να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες ναυτικές αρχές, καταγράφοντας τη θέση, την ώρα και τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου, ενώ όπου είναι ασφαλές να συλλέγουν φωτογραφικό ή βιντεοληπτικό υλικό.
Το νέο περιστατικό επιβεβαιώνει ότι η ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα εισέρχεται σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, καθώς η χρήση μη επανδρωμένων μέσων μετατρέπει τις επιθέσεις σε περισσότερο απρόβλεπτες και δυσκολότερα αντιμετωπίσιμες, αυξάνοντας το επιχειρησιακό ρίσκο για πλοιοκτήτες, διαχειρίστριες εταιρείες και πληρώματα.
Σύμφωνα με την ειδοποίηση ασφαλείας της EOS Marine, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Αυγούστου 2026, όταν το πλοίο βρισκόταν εν πλω. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας προσέγγισαν και έπληξαν το πλοίο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές που οδήγησαν τελικά στη βύθισή του.
Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, και τα 17 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για ανθρώπινες απώλειες.
Το περιστατικό ενισχύει τις ανησυχίες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας ότι τα USVs αποτελούν πλέον μία από τις σημαντικότερες απειλές για τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται σε εμπόλεμες ή υψηλού κινδύνου περιοχές. Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες είναι μικρού μεγέθους, χαμηλού ίχνους και ιδιαίτερα δύσκολες στον έγκαιρο εντοπισμό, γεγονός που περιορίζει δραστικά τον χρόνο αντίδρασης των πληρωμάτων.
Η EOS Marine προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος δεν περιορίζεται πλέον στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες ευαίσθητες θαλάσσιες ζώνες, όπως η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή. Για τον λόγο αυτό συνιστά στα εμπορικά πλοία να διατηρούν 24ωρη οπτική και ραντάρ επιτήρηση, αξιοποιώντας τη μέγιστη δυνατή ανάλυση των συστημάτων τους και παρακολουθώντας κάθε επαφή που προσεγγίζει επικίνδυνα.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα μη επανδρωμένα σκάφη μπορεί να εντοπιστούν ακόμη και ακυβέρνητα ή να παρασύρονται στη θάλασσα. Οι πλοίαρχοι καλούνται να μην τα προσεγγίζουν σε καμία περίπτωση, αλλά να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες ναυτικές αρχές, καταγράφοντας τη θέση, την ώρα και τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου, ενώ όπου είναι ασφαλές να συλλέγουν φωτογραφικό ή βιντεοληπτικό υλικό.
Το νέο περιστατικό επιβεβαιώνει ότι η ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα εισέρχεται σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, καθώς η χρήση μη επανδρωμένων μέσων μετατρέπει τις επιθέσεις σε περισσότερο απρόβλεπτες και δυσκολότερα αντιμετωπίσιμες, αυξάνοντας το επιχειρησιακό ρίσκο για πλοιοκτήτες, διαχειρίστριες εταιρείες και πληρώματα.
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