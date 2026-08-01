Το Στέιτ Ντιπάρμεντ εξέδωσε νέα ταξιδιωτική προειδοποίηση για Αμερικανούς πολίτες υπό τον φόβο νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Στέιτ Ντιπάρτμεντ Ιράν ΗΠΑ Ταξιδιωτική οδηγία

Το Στέιτ Ντιπάρμεντ εξέδωσε νέα ταξιδιωτική προειδοποίηση για Αμερικανούς πολίτες υπό τον φόβο νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Σε ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, απευθύνοντας σύσταση προς τους πολίτες των ΗΠΑ να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα

Το Στέιτ Ντιπάρμεντ εξέδωσε νέα ταξιδιωτική προειδοποίηση για Αμερικανούς πολίτες υπό τον φόβο νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Νέα ταξιδιωτική προειδοποίηση για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναχώρησης ή να είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης.

Σε ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, απευθύνοντας σύσταση προς τους πολίτες των ΗΠΑ να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

«Οι Αμερικανοί που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αναχωρήσουν ή να είναι προετοιμασμένοι να το πράξουν, εφόσον υπάρξει κλιμάκωση», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.


Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απηύθυνε προειδοποίηση και σε όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην περιοχή, τονίζοντας ότι οι Αμερικανοί εκτός Μέσης Ανατολής θα πρέπει να επανεξετάσουν σοβαρά κάθε ταξίδι προς ή μέσω των χωρών της περιοχής.


Προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει επίσης ανησυχία για το ενδεχόμενο το Ιράν ή οργανώσεις που το υποστηρίζουν να προχωρήσουν σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «το Ιράν και ομάδες που το υποστηρίζουν ενδέχεται να στοχοποιήσουν και άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και Αμερικανούς πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο».
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Είχε προηγηθεί ανάλογη προειδοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα

Παρόμοια ταξιδιωτική οδηγία είχε εκδοθεί και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει με πρωτοφανή στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Ωστόσο, οι επιθέσεις αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν, παρά τις δηλώσεις που είχαν αυξήσει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.

Η νέα προειδοποίηση εκδίδεται ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με την Ουάσιγκτον να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο.

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