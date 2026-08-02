Συναγερμός στις αμερικανικές πρεσβείες της Μέσης Ανατολής μετά τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ καλούν τους πολίτες τους να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν την περιοχή, ενώ το Ριάντ ζητά από τον Αμερικανό πρόεδρο να αποφύγει σαρωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανεβάζουν το επίπεδο συναγερμού στη Μέση Ανατολή, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να είναι έτοιμοι ακόμη και να εγκαταλείψουν την περιοχή, ενώ εντείνονται οι πληροφορίες για πιθανή νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.



Την ίδια ώρα, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν φέρεται να ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει μια μαζική κλιμάκωση, καθώς το Ριάντ προχωρά σε κινήσεις που ενισχύουν τα σενάρια ευρύτερης ανάφλεξης.



Οδηγία των ΗΠΑ προς τους πολίτες να προετοιμαστούν για αναχώρηση Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στη Μέση Ανατολή, οι οποίες καλούν τους πολίτες των ΗΠΑ να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από την περιοχή ή να προετοιμαστούν για άμεση αναχώρηση, εν μέσω φόβων για νέα κλιμάκωση του πολέμου και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με «πολύ δυνατά» πλήγματα κατά του Ιράν.



Οι αμερικανικές πρεσβείες στα περισσότερα κράτη της Μέσης Ανατολής εξέδωσαν ταυτόσημες ταξιδιωτικές οδηγίες, προειδοποιώντας για τον αυξημένο κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης.



Οι σχετικές ανακοινώσεις αναρτήθηκαν στους ιστότοπους των πρεσβειών των ΗΠΑ στη Μανάμα, το Κάιρο, το Αμάν, το Αμπού Ντάμπι, την Ιερουσαλήμ, τη Μουσκάτ, το Κουβέιτ, τη Βαγδάτη, το Ριάντ, τη Ντόχα και τη Βηρυτό.



«Οι Αμερικανοί στην περιοχή πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να φύγουν ή να προετοιμαστούν να φύγουν σε περίπτωση κλιμάκωσης», αναφέρεται στην οδηγία.



Παράλληλα, καλούνται να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες για τις πτήσεις τους, να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών ασφαλείας και να είναι προετοιμασμένοι για ακυρώσεις πτήσεων, προσωρινά κλεισίματα εναέριων χώρων και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις.



Πιέσεις στον Τραμπ από τη Σαουδική Αραβία Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά τις νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να πλήξει το Ιράν «πολύ δυνατά».



Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο νέων βομβαρδισμών, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, με πιθανούς στόχους ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.



Ωστόσο, το CBS News μετέδωσε, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ότι μέχρι στιγμής ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει δώσει την τελική εντολή για την έναρξη των επιχειρήσεων.



Οι αμερικανικές και οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αντάλλαξαν εκ νέου πλήγματα μέσα στην εβδομάδα, ύστερα από μερικές ημέρες σχετικής ηρεμίας, αν και τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο δεν αναφέρθηκαν νέες επιθέσεις.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επικοινώνησε το Σάββατο με τον Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του και ζήτησε διευκρινίσεις για το σχέδιο νέων μεγάλης κλίμακας πληγμάτων κατά του Ιράν, καλώντας τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει πίσω και να αποφύγει μια ευρύτερη στρατιωτική κλιμάκωση.



Συμμαχία 14 χωρών και κινήσεις στην Υεμένη Την ίδια ώρα, σαουδαραβικές δυνάμεις φαίνεται να αποσύρονται από την ανατολική Υεμένη, σε πιθανή προετοιμασία για νέα στρατιωτική επιχείρηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian.



Η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές από την Υεμένη, αναφέρει ότι οι κινήσεις αυτές καταγράφονται λίγο μετά την ανακοίνωση του Ριάντ για τη δημιουργία συμμαχίας 14 χωρών με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.



Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε από το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας σε συνεργασία με ακόμη 13 χώρες και αφορά τη δημιουργία μιας κοινής δύναμης θαλάσσιας άμυνας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας γύρω από το στρατηγικής σημασίας Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.



«Το Ιράν είναι απρόβλεπτο», λένε οι αμερικανικές αρχές Οι αμερικανικές αρχές χαρακτηρίζουν το Ιράν «απρόβλεπτο», επισημαίνοντας ότι έχει επεκτείνει τις επιθέσεις του σε περιοχές που προηγουμένως δεν αποτελούσαν στόχο, όπως η Αίγυπτος.



Στην Ιορδανία, οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να αποφεύγουν στρατιωτικές βάσεις που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων.



Στο Ισραήλ, οι οδηγίες συνιστούν στους πολίτες να γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο αντιαεροπορικό καταφύγιο, ενώ στον Λίβανο ζητείται από το μη απολύτως απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό να εγκαταλείψει τη χώρα.



Την Τετάρτη, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής εταιρείας σε αιγυπτιακό λιμάνι. Η Αίγυπτος διεξάγει έρευνα χωρίς να έχει αποδώσει ευθύνες, ενώ η Τεχεράνη έκανε λόγο για επιχείρηση «ψευδούς σημαίας» από το Ισραήλ.



Από την πλευρά του, ο ιρανικός στρατός κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «τροφοδοτούν τις εντάσεις» και προειδοποίησε ότι κάθε χώρα που λειτουργεί ως «αμυντική ασπίδα της εγκληματικής και επιθετικής Αμερικής» θα «τυλιχτεί στις φλόγες του πολέμου».



Στο επίκεντρο Ορμούζ και Ερυθρά Θάλασσα Η σύγκρουση, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, έχει πλέον επεκταθεί σε νέα μέτωπα.



Το Πακιστάν, που επιχειρεί να διαμεσολαβήσει μεταξύ των δύο πλευρών, ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται επαφές για αποκλιμάκωση, κυρίως γύρω από το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, το οποίο παραμένει ουσιαστικά κλειστό από την Τεχεράνη.



Παράλληλα, η επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου οδήγησε στην κατάρρευση του «Πρωτοκόλλου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», της προκαταρκτικής συμφωνίας που είχαν συνάψει ΗΠΑ και Ιράν στα μέσα Ιουνίου με στόχο την έναρξη συνολικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.



Τις τελευταίες ημέρες η ένταση μεταφέρθηκε και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι Χούθι ανακοίνωσαν αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας και επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων και λιμενικών εγκαταστάσεων του βασιλείου.



Οι ενέργειες αυτές θεωρείται ότι απειλούν τη ναυσιπλοΐα στο στρατηγικό Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το οποίο έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά το de facto κλείσιμο του Ορμούζ.



Οι Χούθι, πάντως, διέψευσαν ότι σκοπεύουν να επιβάλουν τέλη διέλευσης στα εμπορικά πλοία που διασχίζουν το Μπαμπ ελ Μάντεμπ, όπως είχε υποστηρίξει υπουργός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.