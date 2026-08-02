Πυροβολισμοί σε εστιατόριο στο Αϊντάχο: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 2 τραυματίες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πυροβολισμοί Εστιατόριο Νεκροί Αϊντάχο

Πυροβολισμοί σε εστιατόριο στο Αϊντάχο: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 2 τραυματίες, δείτε βίντεο

Νεκρός ο δράστης, διερευνάται η ταυτότητά του, τα κίνητρά του, αλλά και το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων - Οι Αρχές εκτιμούν ότι η απειλή  έχει λήξει

Πυροβολισμοί σε εστιατόριο στο Αϊντάχο: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 2 τραυματίες, δείτε βίντεο
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πόλη Τουίν Φολς του Αϊντάχο, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα και έξω από εστιατόριο της αλυσίδας In-N-Out, προκαλώντας τον θάνατο πολλών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων. Ο δράστης είναι νεκρός, ενώ οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για την τοπική κοινωνία.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο  του Αϊντάχο το Σάββατο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του δήμου, Τζος Πάλμερ, τουλάχιστον δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή την κατάσταση των θυμάτων.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Τουίν Φολς, Μάθιου Χικς, ανακοίνωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι νεκρός. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν περιλαμβάνεται στον απολογισμό των τριών νεκρών.



Το συγκεκριμένο εστιατόριο λειτουργούσε μόλις μία εβδομάδα και είχε ήδη εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό για τους κατοίκους της περιοχής.


Κλείσιμο


Νεκρός ο δράστης - Έρευνες για τα κίνητρά του

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Τουίν Φολς, Μάθιου Χικς, δήλωσε ότι ο ένοπλος είναι νεκρός και ότι όλες οι εντολές παραμονής σε ασφαλές σημείο έχουν αρθεί.

«Πιστεύουμε ότι η απειλή για την κοινότητα έχει τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι υπήρχε ένας ενεργός δράστης, ο οποίος εντοπίστηκε κοντά στο σημείο της επίθεσης. Παράλληλα, διερευνάται η ταυτότητά του, τα κίνητρά του, αλλά και το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων.



Πελάτες και εργαζόμενοι έτρεχαν να σωθούν

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πελάτες και εργαζομένους του εστιατορίου, με τις χαρακτηριστικές κόκκινες ποδιές και τα χάρτινα καπέλα της αλυσίδας, να τρέχουν πανικόβλητοι προς τον χώρο στάθμευσης, ενώ ακούγονται αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί.



Ο Τζος Πάλμερ κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται μόνο από τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών, προειδοποιώντας για την εξάπλωση ψευδών πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Βλέπουμε να κυκλοφορεί πολλή παραπληροφόρηση στα social media, γι' αυτό καλώ τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός», τόνισε.




Αποκλείστηκε η περιοχή

Η Αστυνομία είχε ζητήσει από τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή, προχωρώντας στον αποκλεισμό των γύρω δρόμων, καθώς και της γέφυρας Πέριν, της βασικής οδικής σύνδεσης πάνω από το φαράγγι του ποταμού Σνέικ.

Το περιστατικό προστίθεται στη μακρά λίστα πολύνεκρων επιθέσεων με πυροβόλα όπλα που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε χώρους όπως φεστιβάλ, παρελάσεις, χώροι λατρείας και άλλες δημόσιες συγκεντρώσεις.

Ο γερουσιαστής του Αϊντάχο, Μάικ Κρέιπο, ευχαρίστησε τους διασώστες για την άμεση κινητοποίησή τους.

«Είμαι ευγνώμων για την άμεση ανταπόκριση των πρώτων ανταποκριτών του Αϊντάχο», ανέφερε σε ανάρτησή του.

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