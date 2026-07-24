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Αραγτσί: Δεν θα ανεχτούμε απειλές από τις ΗΠΑ, δεν θα υποκύψουμε στις πιέσεις τους
Αραγτσί: Δεν θα ανεχτούμε απειλές από τις ΗΠΑ, δεν θα υποκύψουμε στις πιέσεις τους
Σε δηλώσεις του από τη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης ο Ιρανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, το πρόβλημα είναι η αμερικανική προσέγγιση
Το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ούτε να ανεχτεί απειλές, διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του ιρανικού λαού.
Ο Αραγτσί προχώρησε στις δηλώσεις αυτές στο περιθώριο της συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που πραγματοποιείται στο Κιργιστάν.
Όπως δήλωσε, οι διαβουλεύσεις της Τεχεράνης με τη Μόσχα και το Πεκίνο βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη.
«Οι διαβουλεύσεις με τη Ρωσία και την Κίνα είναι σε εξέλιξη και συνεχείς και συμβουλευόμαστε τακτικά τους φίλους μας στην Κίνα και τη Ρωσία κάθε φορά που υπάρχει η ευκαιρία», ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Ο Αραγτσί υποστήριξε ακόμη ότι η βασική αιτία που δεν σημειώνεται πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι η στάση της Ουάσινγκτον.
«Το πρόβλημα στην πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών είναι η αμερικανική προσέγγιση», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, επανέλαβε τη σημασία που αποδίδει η Τεχεράνη στα συμφέροντά της στα Στενά του Ορμούζ.
«Η διαφύλαξη των συμφερόντων του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί μία από τις βασικές αρχές μας και παραμένουμε προσηλωμένοι σε αυτή. Όσο δεν ικανοποιούνται οι νόμιμοι στόχοι και οι απαιτήσεις του ιρανικού λαού, είναι φυσικό να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας», τόνισε.
Ο Αραγτσί προχώρησε στις δηλώσεις αυτές στο περιθώριο της συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που πραγματοποιείται στο Κιργιστάν.
Όπως δήλωσε, οι διαβουλεύσεις της Τεχεράνης με τη Μόσχα και το Πεκίνο βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη.
Araghichi : L'Iran ha dimostrato che non si sottometterà al bullismo dell'America e noi non risponderemo in alcun modo al linguaggio della forza, della pressione e delle minacce Non temiamo le minacce né ci pieghiamo alla pressione, e non tollereremo il linguaggio delle minacce⬇️ https://t.co/5X0gKpEOBq— Buon weekend (@buonweekend) July 24, 2026
«Οι διαβουλεύσεις με τη Ρωσία και την Κίνα είναι σε εξέλιξη και συνεχείς και συμβουλευόμαστε τακτικά τους φίλους μας στην Κίνα και τη Ρωσία κάθε φορά που υπάρχει η ευκαιρία», ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
«Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με Ρωσία και Κίνα»
Ο Αραγτσί υποστήριξε ακόμη ότι η βασική αιτία που δεν σημειώνεται πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι η στάση της Ουάσινγκτον.
«Το πρόβλημα στην πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών είναι η αμερικανική προσέγγιση», είπε χαρακτηριστικά.
«Πρόβλημα η αμερικανική προσέγγιση»
Παράλληλα, επανέλαβε τη σημασία που αποδίδει η Τεχεράνη στα συμφέροντά της στα Στενά του Ορμούζ.
«Η διαφύλαξη των συμφερόντων του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί μία από τις βασικές αρχές μας και παραμένουμε προσηλωμένοι σε αυτή. Όσο δεν ικανοποιούνται οι νόμιμοι στόχοι και οι απαιτήσεις του ιρανικού λαού, είναι φυσικό να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας», τόνισε.
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