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Απίστευτος καυγάς... εν πλω: Κινέζοι και Φιλιππινέζοι ναυτικοί έπαιξαν ξύλο με κουπιά και γκλοπ, ένας τραυματίας, βίντεο
Απίστευτος καυγάς... εν πλω: Κινέζοι και Φιλιππινέζοι ναυτικοί έπαιξαν ξύλο με κουπιά και γκλοπ, ένας τραυματίας, βίντεο
Το υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις των Φιλιππίνων φέρεται να δείχνει μέλη πληρώματος κινεζικού σκάφους να επιτίθενται σε αξιωματικούς που επέβαιναν σε φουσκωτό σκάφος στη Νότια Σινική Θάλασσα
Νέο επεισόδιο έντασης σημειώθηκε στη Νότια Σινική Θάλασσα, με τις Φιλιππίνες να καταγγέλλουν την Κίνα για βίαιη επίθεση εναντίον πληρώματος στρατιωτικού σκάφους, έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο που, σύμφωνα με τη Μανίλα, καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης στην αμφισβητούμενη περιοχή της Δεύτερης Υφάλου Τόμας (Ayungin ή Second Thomas Shoal).
Το υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις των Φιλιππίνων φέρεται να δείχνει μέλη πληρώματος κινεζικού σκάφους να επιτίθενται με κουπιά και γκλομπ σε αξιωματικούς που επέβαιναν σε φουσκωτό σκάφος των Φιλιππίνων, το οποίο πραγματοποιούσε αποστολή συνοδείας στην περιοχή.
Σύμφωνα με τον στρατό των Φιλιππίνων, ένας ναύτης τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με γκλομπ, με αποτέλεσμα να υποστεί ανοιχτό τραύμα μήκους περίπου τεσσάρων εκατοστών.
Δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε στη Δεύτερη Ύφαλο Τόμας, έναν ύφαλο στη Νότια Σινική Θάλασσα που βρίσκεται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης των Φιλιππίνων και αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ Μανίλα και Πεκίνου.
Η κινεζική ακτοφυλακή απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα πληρώματα των Φιλιππίνων αγνόησαν «πολλαπλές και επανειλημμένες προειδοποιήσεις» να απομακρυνθούν από την περιοχή.
Παράλληλα, κατηγόρησε το πλήρωμα του φιλιππινέζικου σκάφους ότι εμβόλισε κινεζικό περιπολικό και επιτέθηκε στους άνδρες της ακτοφυλακής χρησιμοποιώντας κουπιά, μακριά κοντάρια και άλλα αντικείμενα.
Το νέο επεισόδιο προστίθεται στη μακρά αλυσίδα αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο χωρών για τις διεκδικήσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα, μία από τις πιο αμφισβητούμενες και στρατηγικά σημαντικές θαλάσσιες περιοχές στον κόσμο.
Το υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις των Φιλιππίνων φέρεται να δείχνει μέλη πληρώματος κινεζικού σκάφους να επιτίθενται με κουπιά και γκλομπ σε αξιωματικούς που επέβαιναν σε φουσκωτό σκάφος των Φιλιππίνων, το οποίο πραγματοποιούσε αποστολή συνοδείας στην περιοχή.
Σύμφωνα με τον στρατό των Φιλιππίνων, ένας ναύτης τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με γκλομπ, με αποτέλεσμα να υποστεί ανοιχτό τραύμα μήκους περίπου τεσσάρων εκατοστών.
Δείτε βίντεο
🇵🇭 🇨🇳 #Philippines military personnel and the Chinese coast guard got into a fight at sea.— Ian Collins (@Ian_Collins_03) July 20, 2026
Philippine Navy personnel and the Chinese coast guard clashed on small boats in a disputed area. Oars, poles, and batons were used during the confrontation. One of the Philippine sailors… pic.twitter.com/xjciDmSebA
Το περιστατικό σημειώθηκε στη Δεύτερη Ύφαλο Τόμας, έναν ύφαλο στη Νότια Σινική Θάλασσα που βρίσκεται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης των Φιλιππίνων και αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ Μανίλα και Πεκίνου.
Η κινεζική ακτοφυλακή απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα πληρώματα των Φιλιππίνων αγνόησαν «πολλαπλές και επανειλημμένες προειδοποιήσεις» να απομακρυνθούν από την περιοχή.
Η απάντηση της Κίνας
Παράλληλα, κατηγόρησε το πλήρωμα του φιλιππινέζικου σκάφους ότι εμβόλισε κινεζικό περιπολικό και επιτέθηκε στους άνδρες της ακτοφυλακής χρησιμοποιώντας κουπιά, μακριά κοντάρια και άλλα αντικείμενα.
Το νέο επεισόδιο προστίθεται στη μακρά αλυσίδα αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο χωρών για τις διεκδικήσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα, μία από τις πιο αμφισβητούμενες και στρατηγικά σημαντικές θαλάσσιες περιοχές στον κόσμο.
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