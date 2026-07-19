Ο Άντι Μπέρναμ εγκαταλείπει το σχέδιο της ψηφιακής ταυτότητας που προωθούσε ο Στάρμερ

Ο μελλοντικός πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ θα εγκαταλείψει το σχέδιο της ψηφιακής ταυτότητας σε πανεθνικό επίπεδο, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.Το σχέδιο αυτό είχε ανακοινωθεί πέρυσι τον Σεπτέμβριο από τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος θα αποχωρήσει τη Δευτέρα από την Ντάουνινγκ Στριτ,. Προκάλεσε όμως έντονες ανησυχίες σε μια χώρα που ήταν ανέκαθεν επιφυλακτική απέναντι στους ελέγχους ταυτοποίησης και όπου δεν υπάρχουν ταυτότητες, μια ανησυχία που τροφοδοτήθηκε από μια συνεχή ροή παραπληροφόρησης, κυρίως από την άκρα Δεξιά.«Ο χρόνος και οι πόροι που θα αφιερώνονταν σε αυτό το σχέδιο της ψηφιακής ταυτότητας θα δοθούν εκεί που χρειάζονται περισσότερο, κυρίως στην αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης» είπε ο εκπρόσωπος.Ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει καθήκοντα με φόντο την παρατεταμένη κρίση του υψηλού κόστους διαβίωσης, η οποία συνέβαλε στο. Προτεραιότητά του θα είναι να δώσει ώθηση στην οικονομία και να βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης των Βρετανών, που πλήττονται από την εκτόξευση της τιμής της ενέργειας και των τροφίμων από την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.Μολονότι το σχέδιο της ψηφιακής ταυτότητας εγκαταλείπεται, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να καταπολεμά την αδήλωτη εργασία, βασιζόμενη στην πρόοδο που πέτυχε ο Στάρμερ, αναφέρεται σε ανακοίνωση.Το σχέδιο του Στάρμερ ήταν μέχρι το 2029 να υλοποιήσει το σχέδιο της πανεθνικής ψηφιακής ταυτότητας, η οποία. Ακροδεξιοί πολιτικοί, αλλά και τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι αυτό θα ήταν ένα ακόμη μέσο της κυβέρνησης για να ελέγχει τους πολίτες.Η κυβέρνηση στη συνέχεια αναθεώρησε την απόφασή της να καταστεί υποχρεωτική η ταυτότητα προκειμένου κάποιος να μπορεί να εργαστεί.Το κόστος του προγράμματος υπολογίζεται ότι θα ανερχόταν σε 1,8 δισ. λίρες (περίπου 2,1 δισ. ευρώ) σε βάθος τριετίας.