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Ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ιράν αναδιαμορφώνει τον χάρτη της ναυσιπλοΐας, δεξαμενόπλοια αλλάζουν πορεία υπό τον φόβο ελέγχων
Ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ιράν αναδιαμορφώνει τον χάρτη της ναυσιπλοΐας, δεξαμενόπλοια αλλάζουν πορεία υπό τον φόβο ελέγχων
Οι πρώτες ημέρες εφαρμογής των νέων αμερικανικών μέτρων προκαλούν αναστάτωση στις θαλάσσιες μεταφορές - Πλοία που συνδέονται με το Ιράν αναστρέφουν πορεία, μειώνονται οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ και οι ΗΠΑ επεκτείνουν τους ελέγχους τους στον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.
Οι πρώτες επιπτώσεις του νέου αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά των ιρανικών ενεργειακών εξαγωγών είναι πλέον εμφανείς στη διεθνή ναυτιλία. Η κίνηση δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με το Ιράν παρουσιάζει ασυνήθιστη εικόνα, καθώς αρκετά πλοία εγκαταλείπουν τα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους, αναστρέφουν πορεία ή παραμένουν σε αναμονή, αποφεύγοντας να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί μετά την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης επιβολής του αποκλεισμού, με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους διαχειριστές πλοίων να επιχειρούν να αξιολογήσουν τον επιχειρησιακό κίνδυνο πριν προσεγγίσουν περιοχές όπου πραγματοποιούνται στρατιωτικοί έλεγχοι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι εφαρμόζουν στην πράξη το νέο καθεστώς επιτήρησης. Μέσα στις πρώτες ημέρες της επιχείρησης, αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε ανακατεύθυνση εμπορικών πλοίων, πραγματοποίησαν επιθεώρηση σε δεξαμενόπλοιο και ακινητοποίησαν άλλο πλοίο που δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές τους. Η συγκεκριμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κοντά στο νησί Χαργκ, όπου βρίσκεται η σημαντικότερη πετρελαϊκή πύλη εξαγωγών του Ιράν.
Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι έλεγχοι δεν περιορίζονται πλέον στα Στενά του Ορμούζ. Η αμερικανική παρουσία εκτείνεται στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα, δημιουργώντας μια πολύ ευρύτερη ζώνη επιτήρησης για κάθε πλοίο που θεωρείται ότι συνδέεται με τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, υγραερίου ή πετροχημικών προϊόντων.
Τα στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας αποκαλύπτουν ότι αρκετά δεξαμενόπλοια κινούνται πλέον με τρόπο που αποκλίνει από τη συνήθη εμπορική πρακτική. Πλοία που είχαν δηλώσει συγκεκριμένους προορισμούς πραγματοποίησαν αναστροφές, άλλα παραμένουν αρόδου σε διεθνή ύδατα, ενώ ορισμένα ταξιδεύουν με χαμηλή ταχύτητα και συνεχείς αλλαγές πορείας, ένδειξη ότι αναμένουν τις εξελίξεις πριν αποφασίσουν την επόμενη κίνησή τους.
Παράλληλα, αισθητά μειωμένη εμφανίζεται η κυκλοφορία πλοίων που συνδέονται με το Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η περιορισμένη διέλευση δεξαμενόπλοιων με ενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματου εντοπισμού (AIS), σε συνδυασμό με τις αναστροφές που καταγράφηκαν ακόμη και μετά την έξοδο πλοίων από τον Περσικό Κόλπο, δείχνει ότι οι πλοιοκτήτες αποφεύγουν να αναλάβουν τον κίνδυνο πιθανής εμπλοκής με τις αμερικανικές δυνάμεις.
Στο μικροσκόπιο βρίσκεται πλέον και ο λεγόμενος «σκιώδης στόλος» του Ιράν. Δεκάδες δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, υγραέριο και πετροχημικά προϊόντα παρακολουθούνται στενά μέσω δορυφορικών συστημάτων, καθώς οι αγορές επιχειρούν να εκτιμήσουν κατά πόσο ο αποκλεισμός θα περιορίσει ουσιαστικά τις ιρανικές εξαγωγές.
Οι εξελίξεις αυτές δεν αφορούν μόνο την Τεχεράνη. Επηρεάζουν συνολικά τη ναυτιλία και την αγορά ενέργειας, καθώς κάθε περιορισμός στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τις θαλάσσιες μεταφορές, αυξημένο κόστος ασφάλισης και πιθανές ανακατατάξεις στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και υγραερίου. Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν την ίδια ένταση στις επιχειρήσεις τους και πώς θα αντιδράσει το Ιράν, σε μια αντιπαράθεση που πλέον εξελίσσεται κυρίως στη θάλασσα.
Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί μετά την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης επιβολής του αποκλεισμού, με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους διαχειριστές πλοίων να επιχειρούν να αξιολογήσουν τον επιχειρησιακό κίνδυνο πριν προσεγγίσουν περιοχές όπου πραγματοποιούνται στρατιωτικοί έλεγχοι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι εφαρμόζουν στην πράξη το νέο καθεστώς επιτήρησης. Μέσα στις πρώτες ημέρες της επιχείρησης, αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε ανακατεύθυνση εμπορικών πλοίων, πραγματοποίησαν επιθεώρηση σε δεξαμενόπλοιο και ακινητοποίησαν άλλο πλοίο που δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές τους. Η συγκεκριμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κοντά στο νησί Χαργκ, όπου βρίσκεται η σημαντικότερη πετρελαϊκή πύλη εξαγωγών του Ιράν.
Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι έλεγχοι δεν περιορίζονται πλέον στα Στενά του Ορμούζ. Η αμερικανική παρουσία εκτείνεται στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα, δημιουργώντας μια πολύ ευρύτερη ζώνη επιτήρησης για κάθε πλοίο που θεωρείται ότι συνδέεται με τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, υγραερίου ή πετροχημικών προϊόντων.
Τα στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας αποκαλύπτουν ότι αρκετά δεξαμενόπλοια κινούνται πλέον με τρόπο που αποκλίνει από τη συνήθη εμπορική πρακτική. Πλοία που είχαν δηλώσει συγκεκριμένους προορισμούς πραγματοποίησαν αναστροφές, άλλα παραμένουν αρόδου σε διεθνή ύδατα, ενώ ορισμένα ταξιδεύουν με χαμηλή ταχύτητα και συνεχείς αλλαγές πορείας, ένδειξη ότι αναμένουν τις εξελίξεις πριν αποφασίσουν την επόμενη κίνησή τους.
Παράλληλα, αισθητά μειωμένη εμφανίζεται η κυκλοφορία πλοίων που συνδέονται με το Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η περιορισμένη διέλευση δεξαμενόπλοιων με ενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματου εντοπισμού (AIS), σε συνδυασμό με τις αναστροφές που καταγράφηκαν ακόμη και μετά την έξοδο πλοίων από τον Περσικό Κόλπο, δείχνει ότι οι πλοιοκτήτες αποφεύγουν να αναλάβουν τον κίνδυνο πιθανής εμπλοκής με τις αμερικανικές δυνάμεις.
Στο μικροσκόπιο βρίσκεται πλέον και ο λεγόμενος «σκιώδης στόλος» του Ιράν. Δεκάδες δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, υγραέριο και πετροχημικά προϊόντα παρακολουθούνται στενά μέσω δορυφορικών συστημάτων, καθώς οι αγορές επιχειρούν να εκτιμήσουν κατά πόσο ο αποκλεισμός θα περιορίσει ουσιαστικά τις ιρανικές εξαγωγές.
Οι εξελίξεις αυτές δεν αφορούν μόνο την Τεχεράνη. Επηρεάζουν συνολικά τη ναυτιλία και την αγορά ενέργειας, καθώς κάθε περιορισμός στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τις θαλάσσιες μεταφορές, αυξημένο κόστος ασφάλισης και πιθανές ανακατατάξεις στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και υγραερίου. Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν την ίδια ένταση στις επιχειρήσεις τους και πώς θα αντιδράσει το Ιράν, σε μια αντιπαράθεση που πλέον εξελίσσεται κυρίως στη θάλασσα.
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