Αποκλιμάκωση τιμών στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο: Σε ποια προϊόντα εντοπίζονται οι μεγαλύτερες μειώσεις

Πρόκειται για τη χαμηλότερη μέτρηση από τον Δεκέμβριο του 2024 - Δείτε πίνακες





Η αποκλιμάκωση αποτυπώνεται και στη μηνιαία σύγκριση, καθώς οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,77% σε σχέση με τον Ιούνιο, έναντι μείωσης 0,29% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, ο κυλιόμενος δωδεκάμηνος δείκτης (Αύγουστος 2025 - Ιούλιος 2026) διαμορφώθηκε στο +1,37%, από +1,56% έναν μήνα νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στο οργανωμένο λιανεμπόριο.







Ενδεικτικό της ευρύτερης αποκλιμάκωσης είναι ότι και οι δύο υποδείκτες που συνθέτουν τον συνολικό δείκτη κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, με τα τρόφιμα να καταγράφουν μείωση 0,25% και τα μη τρόφιμα μείωση 1,47%, στοιχείο που δείχνει ότι η αποκλιμάκωση αφορά πλέον ευρύτερο φάσμα προϊόντων.







Από τις 23 κατηγορίες που εξετάζει η έρευνα, οι 11 κατέγραψαν μείωση τιμών και οι 12 αύξηση. Τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών κατέγραψαν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-6,97%), οι τροφές και τα είδη για κατοικίδια (-5,21%), οι νωπές και κατεψυγμένες ζύμες (-4,27%), τα είδη πρωινού και τα ροφήματα (-1,98%) και τα τυροκομικά (-1,69%).



Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν τα έτοιμα γεύματα (+3,75%), τα νερά, αναψυκτικά και οι χυμοί (+3,26%), τα αυγά, τα βούτυρα και οι ζωμοί (+2,99%), οι ξηροί καρποί (+2,79%) και τα αλλαντικά (+2,71%).



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Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει τη συγκράτηση των τιμών τόσο στην ομαλοποίηση της αγοράς και στη μείωση των τιμών παραγωγού σε ορισμένες κατηγορίες όσο και στα χαρακτηριστικά λειτουργίας των μεγάλων αλυσίδων, όπως οι οικονομίες κλίμακας, η ταχύτερη ανανέωση των αποθεμάτων και η αυξημένη συμμετοχή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Ειδικά στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ενώ στο νωπό κρέας η εξομάλυνση των τιμών παραγωγού και εισαγωγής συνέβαλε στη μείωση των τιμών.



Η μέτρηση δημοσιοποιείται λίγες εβδομάδες πριν από την εφαρμογή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για εθελοντικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η αποκλιμάκωση που καταγράφει το ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο είχαν ήδη αρχίσει να υποχωρούν πριν από την ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω συγκράτηση των τιμών έως το τέλος του έτους.



Από θετικό σε αρνητικό πρόσημο πέρασε μέσα σε έναν μήνα ο δείκτης τιμών στα οργανωμένα σούπερ μάρκετ , καθώς σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ( ΙΕΛΚΑ ) οι τιμές διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο 0,47% χαμηλότερα τον Ιούλιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για τη χαμηλότερη μέτρηση από τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς ο δείκτης γύρισε σε αρνητικό έδαφος μόλις έναν μήνα μετά το +0,39% που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο.Η αποκλιμάκωση αποτυπώνεται και στη μηνιαία σύγκριση, καθώς οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,77% σε σχέση με τον Ιούνιο, έναντι μείωσης 0,29% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, ο κυλιόμενος δωδεκάμηνος δείκτης (Αύγουστος 2025 - Ιούλιος 2026) διαμορφώθηκε στο +1,37%, από +1,56% έναν μήνα νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στο οργανωμένο λιανεμπόριο.Η τάση αποκλιμάκωσης ευθυγραμμίζεται και με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat , σύμφωνα με τα οποία οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα υποχώρησαν τον Ιούλιο κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, για πρώτη φορά έπειτα από 19 μήνες συνεχόμενων αυξήσεων. Η μέτρηση του ΙΕΛΚΑ, η οποία αφορά αποκλειστικά τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και βασίζεται στα πραγματικά στοιχεία πωλήσεων, δείχνει ακόμη εντονότερη αποκλιμάκωση στο οργανωμένο λιανεμπόριο.Ενδεικτικό της ευρύτερης αποκλιμάκωσης είναι ότι και οι δύο υποδείκτες που συνθέτουν τον συνολικό δείκτη κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, με τα τρόφιμα να καταγράφουν μείωση 0,25% και τα μη τρόφιμα μείωση 1,47%, στοιχείο που δείχνει ότι η αποκλιμάκωση αφορά πλέον ευρύτερο φάσμα προϊόντων.Από τις 23 κατηγορίες που εξετάζει η έρευνα, οι 11 κατέγραψαν μείωση τιμών και οι 12 αύξηση. Τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών κατέγραψαν τα(-6,97%), οι(-5,21%), οι(-4,27%), τακαι τα(-1,98%) και τα(-1,69%).Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν τα(+3,75%), τακαι οι(+3,26%), τα, τακαι οι(+2,99%), οι(+2,79%) και τα(+2,71%).Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει τη συγκράτηση των τιμών τόσο στην ομαλοποίηση της αγοράς και στη μείωση των τιμών παραγωγού σε ορισμένες κατηγορίες όσο και στα χαρακτηριστικά λειτουργίας των μεγάλων αλυσίδων, όπως οι οικονομίες κλίμακας, η ταχύτερη ανανέωση των αποθεμάτων και η αυξημένη συμμετοχή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Ειδικά στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ενώ στο νωπό κρέας η εξομάλυνση των τιμών παραγωγού και εισαγωγής συνέβαλε στη μείωση των τιμών.Η μέτρηση δημοσιοποιείται λίγες εβδομάδες πριν από την εφαρμογή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για εθελοντικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η αποκλιμάκωση που καταγράφει το ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο είχαν ήδη αρχίσει να υποχωρούν πριν από την ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω συγκράτηση των τιμών έως το τέλος του έτους.

Σημειώνεται ότι η έρευνα του ΙΕΛΚΑ βασίζεται στην ανάλυση των πραγματικών στοιχείων μηνιαίων πωλήσεων των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και όχι σε δειγματοληπτική καταγραφή τιμών, αποτυπώνοντας τη μεταβολή της μοναδιαίας αξίας πώλησης ανά κατηγορία προϊόντων.

Στέλιος Μορφίδης 04.08.2026, 11:12