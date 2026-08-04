Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί μέρα πάνω από τις 2.600 μονάδες – Το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί μέρα πάνω από τις 2.600 μονάδες – Το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα
Εβδομάδα με πολλαπλές δημοσιεύσεις οικονομικών αποτελεσμάτων με Cenergy, ΔΕΗ, HelleniQ Energy, Coca-Cola HBC και Metlen - Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο τα €55
Το θετικό μομέντουμ που χτίζεται από χθες στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζεται, με την ελληνική αγορά να έχει σπάσει το φράγμα των 2.600 μονάδων. Λίγο πριν τις 11:00, o Γενικός Δείκτης Τιμών σημειώνει άνοδο 0,11% στις 2.614 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει 0,14% στις 6.675 μονάδες και ο Mid Cap κερδίζει 0,07%. Αντίστοιχα, ο τραπεζικός δείκτης έχει άνοδο 0,18% στις 3.042 μονάδες και ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό τη μεγαλύτερη άνοδο αυτή την ώρα σημειώνουν η Τράπεζα Κύπρου (+1,80%), η Metlen (+0,64%), η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+2,91%), η Cenergy (+2,38%), η ΔΕΗ (+1,06%) και η Allwyn (+0,51%). Aντίθετα πιέσεις βγαίνουν στην Πειραιώς (-0,60%), στη Eurobank (+0,93%), την Alpha Bank (-0,87%) και στην Coca Cola (-1,73%).
Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε σε νέα υψηλά 17ετίας με άνοδο 1,64% στις 2.611,77 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 293 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων 100 συνεδριάσεων, που ανέρχεται στα 312 εκατ. ευρώ.
Το βλέμμα πλέον, πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, στρέφεται και στην εβδομάδα που είναι πλούσια σε οικονομικά αποτελέσματα. Ήδη η Τράπεζα Κύπρου, δημοσίευσε τα δικά της πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, καταγράφοντας κέρδη μετά φόρων 252 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο, αλλά και ενδιάμεσο μέρισμα 105 εκατ. ευρώ για το 2026.
Μετά το πέρας της συνεδρίασης οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου θα ανακοινώσει και η Cenergy. Tη σκυτάλη παίρνουν την Τετάρτη ΔΕΗ, HelleniQ Energy και Coca-Cola HBC, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί η Metlen.
Σε άλλες εξελίξεις που αφορούν τις εισηγμένες, η ΑΒΑΞ υπέγραψε νέα σύμβαση ύψους 100,2 εκατ. ευρώ με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 275,5 MW στη δυτική Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Πρόκειται για την τέταρτη συμφωνία μεταξύ των δύο ομίλων, μετά τη σύμβαση των 173 εκατ. ευρώ που είχε υπογραφεί τον Απρίλιο για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 525 MW στην Κοζάνη, ενισχύοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ενεργειακών έργων της ΑΒΑΞ.
Παράλληλα, η UBS ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύσταση αγορά και τιμή στόχο τα 55 ευρώ, χαρακτηρίζοντας τον όμιλο ως «μοναδική ευκαιρία επένδυσης στον ανερχόμενο πρωταθλητή της Ελλάδας στις υποδομές» και «μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στον ευρωπαϊκό χώρο των υποδομών».
Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν οριακά υψηλότερα, μετά το ισχυρό ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης, το οποίο τροφοδοτήθηκε από την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και τα σημαντικά κέρδη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Τα futures του Dow Jones ενισχύονταν κατά περίπου 0,2% ή 124 μονάδες, τα συμβόλαια του S&P 500 κατέγραφαν άνοδο 0,2%, ενώ τα futures του Nasdaq-100 σημείωναν κέρδη 0,3%.
Στις ασιατικές αγορές, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας γύρισε σε αρνητικό έδαφος και υποχώρησε κατά 0,37%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε άνοδο άνω του 5%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,24% και ο Topix κατά 0,25%. Αντίθετα, ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 1,2%. Στην Κίνα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,7%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε άνοδο 1,2%.
Τέλος στις ευρωαγορές, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε με άνοδο 0,52%, με τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλαδικούς δείκτες να κινούνται σε θετικό έδαφος. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν ο γερμανικός DAX, με κέρδη 0,70%, και ο ιταλικός FTSE MIB, που ενισχύεται κατά 0,68%. Ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,64%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κινείται υψηλότερα κατά 0,54%.
Πηγή: newmoney.gr
Στο ταμπλό τη μεγαλύτερη άνοδο αυτή την ώρα σημειώνουν η Τράπεζα Κύπρου (+1,80%), η Metlen (+0,64%), η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+2,91%), η Cenergy (+2,38%), η ΔΕΗ (+1,06%) και η Allwyn (+0,51%). Aντίθετα πιέσεις βγαίνουν στην Πειραιώς (-0,60%), στη Eurobank (+0,93%), την Alpha Bank (-0,87%) και στην Coca Cola (-1,73%).
Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε σε νέα υψηλά 17ετίας με άνοδο 1,64% στις 2.611,77 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 293 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων 100 συνεδριάσεων, που ανέρχεται στα 312 εκατ. ευρώ.
Το βλέμμα πλέον, πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, στρέφεται και στην εβδομάδα που είναι πλούσια σε οικονομικά αποτελέσματα. Ήδη η Τράπεζα Κύπρου, δημοσίευσε τα δικά της πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, καταγράφοντας κέρδη μετά φόρων 252 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο, αλλά και ενδιάμεσο μέρισμα 105 εκατ. ευρώ για το 2026.
Μετά το πέρας της συνεδρίασης οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου θα ανακοινώσει και η Cenergy. Tη σκυτάλη παίρνουν την Τετάρτη ΔΕΗ, HelleniQ Energy και Coca-Cola HBC, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί η Metlen.
Σε άλλες εξελίξεις που αφορούν τις εισηγμένες, η ΑΒΑΞ υπέγραψε νέα σύμβαση ύψους 100,2 εκατ. ευρώ με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 275,5 MW στη δυτική Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Πρόκειται για την τέταρτη συμφωνία μεταξύ των δύο ομίλων, μετά τη σύμβαση των 173 εκατ. ευρώ που είχε υπογραφεί τον Απρίλιο για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 525 MW στην Κοζάνη, ενισχύοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ενεργειακών έργων της ΑΒΑΞ.
Παράλληλα, η UBS ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύσταση αγορά και τιμή στόχο τα 55 ευρώ, χαρακτηρίζοντας τον όμιλο ως «μοναδική ευκαιρία επένδυσης στον ανερχόμενο πρωταθλητή της Ελλάδας στις υποδομές» και «μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στον ευρωπαϊκό χώρο των υποδομών».
Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν οριακά υψηλότερα, μετά το ισχυρό ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης, το οποίο τροφοδοτήθηκε από την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και τα σημαντικά κέρδη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Τα futures του Dow Jones ενισχύονταν κατά περίπου 0,2% ή 124 μονάδες, τα συμβόλαια του S&P 500 κατέγραφαν άνοδο 0,2%, ενώ τα futures του Nasdaq-100 σημείωναν κέρδη 0,3%.
Κέρδη σε Wall και ευρωαγορές – Επιφυλακτικότητα στην Ασία
Στις ασιατικές αγορές, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας γύρισε σε αρνητικό έδαφος και υποχώρησε κατά 0,37%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε άνοδο άνω του 5%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,24% και ο Topix κατά 0,25%. Αντίθετα, ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 1,2%. Στην Κίνα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,7%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε άνοδο 1,2%.
Τέλος στις ευρωαγορές, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε με άνοδο 0,52%, με τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλαδικούς δείκτες να κινούνται σε θετικό έδαφος. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν ο γερμανικός DAX, με κέρδη 0,70%, και ο ιταλικός FTSE MIB, που ενισχύεται κατά 0,68%. Ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,64%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κινείται υψηλότερα κατά 0,54%.
Πηγή: newmoney.gr
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