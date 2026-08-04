Ο συστατικός νόμος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ τον εξαιρεί από την έρευνα για περιστατικά όπως στην Ψάθα, διευκρινίζεται από το υπ. Πολιτικής Προστασίας
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΟΔΑΣΑΑΜ Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ψάθα

Ο συστατικός νόμος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ τον εξαιρεί από την έρευνα για περιστατικά όπως στην Ψάθα, διευκρινίζεται από το υπ. Πολιτικής Προστασίας

Η διευκρίνιση γίνεται με αφορμή το δυστύχημα στην Ψάθα για το οποίο η έρευνα  εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των ΗΠΑ

Ο συστατικός νόμος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ τον εξαιρεί από την έρευνα για περιστατικά όπως στην Ψάθα, διευκρινίζεται από το υπ. Πολιτικής Προστασίας
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Διευκρινίσεις για το γεγονός ότι στη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος με τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα ενώ επιχειρούσαν στην κατάσβεση της φωτιάς στην Ψάθα, δεν εμπλέκεται ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δίνουν πηγές από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως σημειώνουν «ο ΕΔΟΑΣΑΜ, από τον συστατικό του νόμο, εξαιρείται ρητά από την διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση».

Παράλληλα διευκρινίζουν ότι η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος των δύο ελικοπτέρων ΑΒ-214 ST της εταιρείας McDermond που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, στην Ψάθα, στις 02 Αυγούστου 2026, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των ΗΠΑ.

Κατά τις ίδιες πηγές «η FAA έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, ως εκείνη όφειλε, και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες».

Παρόλα αυτά, καταλήγουν οι ίδιες πηγές, η ΕΛΑΣ στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του δυστυχήματος από την Εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.
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