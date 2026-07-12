Κόλαση φωτιάς με 27 νεκρούς σε παμπ στην Μπανγκόκ, άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μπανγκόκ Φωτιά νεκροί

Κόλαση φωτιάς με 27 νεκρούς σε παμπ στην Μπανγκόκ, άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν, βίντεο

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε, σύμφωνα με το AP, πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς

Κόλαση φωτιάς με 27 νεκρούς σε παμπ στην Μπανγκόκ, άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν, βίντεο
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Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα) σε παμπ της Μπανγκόκ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι, μετέδωσε το Associated Press επικαλούμενο αξιωματούχους.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε, σύμφωνα με το AP, πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν είναι μέχρι στιγμής σαφείς, όμως η πυρκαγιά φαίνεται πως ξέσπασε σε παμπ της συνοικίας Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ, μετέδωσε το Sky News.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που θαμμώνες του νυχτερινού κέντρου βγαίνουν πανικόβλητοι από το μαγαζί προσπαθώντας να γλιτώσουν.


Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την παμπ Rog Beer Na Lat Phrao, που περιγράφεται από το Sky News ως ένας δημοφιλής χώρος διασκέδασης.
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