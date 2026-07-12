Κόλαση φωτιάς με 27 νεκρούς σε παμπ στην Μπανγκόκ, άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν, βίντεο
Κόλαση φωτιάς με 27 νεκρούς σε παμπ στην Μπανγκόκ, άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν, βίντεο
Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε, σύμφωνα με το AP, πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς
Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα) σε παμπ της Μπανγκόκ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι, μετέδωσε το Associated Press επικαλούμενο αξιωματούχους.
Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε, σύμφωνα με το AP, πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν είναι μέχρι στιγμής σαφείς, όμως η πυρκαγιά φαίνεται πως ξέσπασε σε παμπ της συνοικίας Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ, μετέδωσε το Sky News.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που θαμμώνες του νυχτερινού κέντρου βγαίνουν πανικόβλητοι από το μαγαζί προσπαθώντας να γλιτώσουν.
Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε, σύμφωνα με το AP, πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν είναι μέχρι στιγμής σαφείς, όμως η πυρκαγιά φαίνεται πως ξέσπασε σε παμπ της συνοικίας Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ, μετέδωσε το Sky News.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που θαμμώνες του νυχτερινού κέντρου βγαίνουν πανικόβλητοι από το μαγαζί προσπαθώντας να γλιτώσουν.
Insane visuals of Bangkok resturant massive fire which has killed at least 30 people as of now. Exact cause of fire unclear as of now. Many injured in hospitals nearby. #Thailand pic.twitter.com/bFdgLgvfgp— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 12, 2026
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την παμπ Rog Beer Na Lat Phrao, που περιγράφεται από το Sky News ως ένας δημοφιλής χώρος διασκέδασης.
🚨 TERRIBLE TRAGEDY / SENSITIVE VIDEO:— Rosa News Official (@Mirha1206) July 12, 2026
Horrifying scenes show people fleeing the venue as flames spread, with reports of some individuals escaping while their clothes were on fire.
Authorities are investigating the deadly incident.#Thailand #Bangkok #Fire #BreakingNews… https://t.co/l2Tw93R57F pic.twitter.com/YZ2iKRXWm8
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