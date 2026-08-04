Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ, αγνοείται ναυτικός

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Νέο σοβαρό περιστατικό με ελληνικό ενδιαφέρον καταγράφηκε στακαθώς το υπό σημαίαφορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίουχτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να αγνοείται ένα μέλος του πληρώματός του.Το πλοίο είναι ελληνικών συμφερόντων και τελεί υπό την εμπορική και τεχνική διαχείριση της Modion Maritime Management. Ως εγγεγραμμένη πλοιοκτήτρια εμφανίζεται η Siena Seas S.A.Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Κασάμπ, στο Ομάν, στις 22:00 ώρα UTC της 3ης Αυγούστου. Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations –εμπορικό πλοίο εξέπεμψε μέσω του διαύλου 16 του VHF μήνυμα ότι είχε δεχθεί πλήγμα από άγνωστο βλήμα. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν αρχίσει έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος.Πληροφορίες της εταιρείας ναυτικής ασφάλειαςαναφέρουν ότι το πλοίο που εξέπεμψε το σήμα κινδύνου ήταν το Minoan Pioneer Από το πλήγμα φέρεται να επηρεάστηκε το μηχανοστάσιο, προκαλώντας ολικό μπλακ άουτ, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά στους χώρους ενδιαίτησης.Το πλήρωμα έδωσε μάχη γιακαι ζήτησε άμεση συνδρομή από παραπλέοντα πλοία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αγνοείται ο Γ΄ μηχανικός. Δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε η εθνικότητά του ούτε οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του.Το σήμα κινδύνου ελήφθη και από το δεξαμενόπλοιο Suriname Prosperity, το οποίο βρισκόταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν η πυρκαγιά έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο ή αν το πλοίο έχει διατηρήσει τη δυνατότητα να συνεχίσει αυτοδύναμα τον πλου του.Το Minoan Pioneer, με αριθμό IMO 9471630, είναι πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου χωρητικότηταςdwt. Κατασκευάστηκε το 2011,και πλάτος 38 μέτρα, ενώ είναι ασφαλισμένο για κινδύνους προστασίας και αποζημίωσης στον όμιλο Gard. (Gard⁠Attachment.png)Το νέο πλήγμα έρχεται μόλις μία ημέρα μετά δύο ακόμη επικίνδυνα περιστατικά μεστα χωρικά ύδατα του Ομάν. Τα Egypt Prosperity και On Pride είχαν αναφέρει εκρήξεις ή προειδοποιητικά πυρά σε διαφορετικά σημεία των Στενών, χωρίς τελικά να υποστούν ζημιές.Η διαδοχή των συμβάντων εντείνει εκ νέου την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σε μια περίοδο κατά την οποία τα πλοία που κινούνται στην περιοχή βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένο επιχειρησιακό κίνδυνο, επιθέσεις από άγνωστη προέλευση και σοβαρές παρεμβολές στα συστήματα επικοινωνίας και ναυσιπλοΐας.