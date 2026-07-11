Εικόνες απόλυτης καταστροφής: Τεράστιες πλημμύρες «έσβησαν» το Μιζούρι από τον χάρτη, εκτάσεις καλύφθηκαν από νερό, κινδύνευσαν άνθρωποι - Επιχειρεί η Εθνοφρουρά
Βίντεο και φωτογραφίες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με το νερό να έχει καλύψει σχεδόν τα πάντα στο πέρασμα του, ενώ κινδύνεψαν και 200 παιδιά σε κατασκήνωση
Σύμφωνα με το Reuters, η περιοχή των ορέων Όζαρκ βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τον ποταμό Μπλακ να υπερχειλίζει και να παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του.
Ελικόπτερα Black Hawk της Εθνοφρουράς πραγματοποίησαν αερογέφυρα διάσωσης στο Camp Taum Sauk, κοντά στην πόλη Λέστερβιλ, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια του Σεντ Λούις.
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Catastrophic flooding has hit areas around the Black River in southeast Missouri, where 6 to 12 inches of rain fell Thursday night into early Friday.— CNN Weather (@CNNweather) July 10, 2026
Around 10 people had to be rescued from a rooftop, Reynolds County Emergency Coordinator Steve Chitwood told CNN.
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Σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία, περίπου 200 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί ήταν παιδιά που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση. Οι υπόλοιποι ήταν ομαδάρχες και μέλη του προσωπικού.
Παράλληλα, σωστικά συνεργεία με λέμβους διέσωσαν ακόμη τρία άτομα που είχαν εγκλωβιστεί κατά μήκος του ποταμού, ενώ νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν απεγκλωβιστεί περισσότεροι από 90 άνθρωποι από πλημμυρισμένα σπίτια, κάμπινγκ και αυτοκίνητα.
Μεταξύ των διασωθέντων ήταν η Τζοάν Φράνκλιν, η οποία μαζί με τον σύζυγό της, τον σκύλο και τη γάτα τους απομακρύνθηκαν από τη στέγη του σπιτιού τους.
Διασώσεις από στέγες και ανατροπή σωστικών σκαφών
JAW-DROPPING AERIAL FOOTAGE from Lesterville, Missouri, after torrential rainfall triggered a Flash Flood Emergency early this morning. According to local reports, the Reynolds County Sheriff's Office responded to more than 90 water rescues as rapidly rising floodwaters inundated… pic.twitter.com/ZJr7iilmy9— WeatherNation (@WeatherNation) July 11, 2026
«Δεν έχω ξαναδεί το νερό να φτάνει τόσο ψηλά. Ζω εδώ από το 1979», δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.
Οι συνθήκες ήταν τόσο επικίνδυνες ώστε δύο σωστικές λέμβοι ανετράπησαν στα ορμητικά νερά. Τα πληρώματά τους, ωστόσο, διασώθηκαν με ασφάλεια από άλλες ομάδες έκτακτης ανάγκης.
Widespread flooding in the US state of Missouri on Friday forced the helicopter evacuation of more than 150 children and staff from a summer camp. According to local authorities, about 200 people were stranded at a campsite in Lesterville, Missouri. pic.twitter.com/ZauzXy3rIa— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 11, 2026
Δρόμοι καταστράφηκαν – Φόβοι για νέες πλημμύρεςΟι έντονες βροχοπτώσεις, που έφτασαν από 150 έως και 300 χιλιοστά μέσα σε λίγες ώρες, μετέτρεψαν τον ποταμό Μπλακ και τα γύρω ρέματα σε ορμητικούς χειμάρρους, καταστρέφοντας δρόμους και δυσχεραίνοντας το έργο των διασωστών.
Οι αρχές σχεδιάζουν να επιστρέψουν στις παραποτάμιες κατασκηνώσεις μόλις υποχωρήσουν τα νερά, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
State of emergency in #Missouri declared after once-in-a-MILLENNIUM #rainfall causes catastrophic #flooding sweeping residents into 29 foot high waters... and the worst is still to come pic.twitter.com/HPV7vEU7tC— Hans Solo (@thandojo) July 11, 2026
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε τμήματα οκτώ πολιτειών, με περισσότερους από 21 εκατομμύρια κατοίκους να βρίσκονται σε ζώνες αυξημένου κινδύνου.
Ο κυβερνήτης του Μιζούρι, Μάικ Κίχοου, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές, ώστε να επιταχυνθεί ο συντονισμός των επιχειρήσεων και η παροχή κρατικής βοήθειας στους πληγέντες.
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