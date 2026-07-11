Εικόνες απόλυτης καταστροφής: Τεράστιες πλημμύρες «έσβησαν» το Μιζούρι από τον χάρτη, εκτάσεις καλύφθηκαν από νερό, κινδύνευσαν άνθρωποι - Επιχειρεί η Εθνοφρουρά
ΚΟΣΜΟΣ
Μιζούρι ΗΠΑ Πλημμύρες Εγκλωβισμένοι Βίντεο

Εικόνες απόλυτης καταστροφής: Τεράστιες πλημμύρες «έσβησαν» το Μιζούρι από τον χάρτη, εκτάσεις καλύφθηκαν από νερό, κινδύνευσαν άνθρωποι - Επιχειρεί η Εθνοφρουρά

Βίντεο και φωτογραφίες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με το νερό να έχει καλύψει σχεδόν τα πάντα στο πέρασμα του, ενώ κινδύνεψαν και 200 παιδιά σε κατασκήνωση

Εικόνες απόλυτης καταστροφής: Τεράστιες πλημμύρες «έσβησαν» το Μιζούρι από τον χάρτη, εκτάσεις καλύφθηκαν από νερό, κινδύνευσαν άνθρωποι - Επιχειρεί η Εθνοφρουρά
Εικόνες χάους και απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στο Μιζούρι των ΗΠΑ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή, αποτέλεσμα καταρρακτωδών βροχών. Δρόμοι πλημμύρισαν, εκτάσεις ολόκληρες καλύφθηκαν από νερό, άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και οχήματα, ενώ 200 παιδιά σε κατασκήνωση κινδύνευσαν να πνιγούν.

Σύμφωνα με το Reuters, η περιοχή των ορέων Όζαρκ βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τον ποταμό Μπλακ να υπερχειλίζει και να παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του.

Ελικόπτερα Black Hawk της Εθνοφρουράς πραγματοποίησαν αερογέφυρα διάσωσης στο Camp Taum Sauk, κοντά στην πόλη Λέστερβιλ, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια του Σεντ Λούις.

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Σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία, περίπου 200 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί ήταν παιδιά που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση. Οι υπόλοιποι ήταν ομαδάρχες και μέλη του προσωπικού.

Παράλληλα, σωστικά συνεργεία με λέμβους διέσωσαν ακόμη τρία άτομα που είχαν εγκλωβιστεί κατά μήκος του ποταμού, ενώ νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν απεγκλωβιστεί περισσότεροι από 90 άνθρωποι από πλημμυρισμένα σπίτια, κάμπινγκ και αυτοκίνητα.


Διασώσεις από στέγες και ανατροπή σωστικών σκαφών

Μεταξύ των διασωθέντων ήταν η Τζοάν Φράνκλιν, η οποία μαζί με τον σύζυγό της, τον σκύλο και τη γάτα τους απομακρύνθηκαν από τη στέγη του σπιτιού τους.

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«Δεν έχω ξαναδεί το νερό να φτάνει τόσο ψηλά. Ζω εδώ από το 1979», δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Οι συνθήκες ήταν τόσο επικίνδυνες ώστε δύο σωστικές λέμβοι ανετράπησαν στα ορμητικά νερά. Τα πληρώματά τους, ωστόσο, διασώθηκαν με ασφάλεια από άλλες ομάδες έκτακτης ανάγκης.

Αρχικά είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι ακόμη 20 έως 30 άνθρωποι στην κομητεία Ρέινολντς, όμως στη συνέχεια εντοπίστηκαν σώοι ή διασώθηκαν, μεταξύ αυτών και ομάδα ατόμων που είχε παρασυρθεί όταν κατέρρευσε η στέγη κτιρίου σε κάμπινγκ της περιοχής. Ένας άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται στη γειτονική κομητεία Κρόφορντ.

Δρόμοι καταστράφηκαν – Φόβοι για νέες πλημμύρες

Οι έντονες βροχοπτώσεις, που έφτασαν από 150 έως και 300 χιλιοστά μέσα σε λίγες ώρες, μετέτρεψαν τον ποταμό Μπλακ και τα γύρω ρέματα σε ορμητικούς χειμάρρους, καταστρέφοντας δρόμους και δυσχεραίνοντας το έργο των διασωστών.

Οι αρχές σχεδιάζουν να επιστρέψουν στις παραποτάμιες κατασκηνώσεις μόλις υποχωρήσουν τα νερά, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.


Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε τμήματα οκτώ πολιτειών, με περισσότερους από 21 εκατομμύρια κατοίκους να βρίσκονται σε ζώνες αυξημένου κινδύνου.

Ο κυβερνήτης του Μιζούρι, Μάικ Κίχοου, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές, ώστε να επιταχυνθεί ο συντονισμός των επιχειρήσεων και η παροχή κρατικής βοήθειας στους πληγέντες.

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