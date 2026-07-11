Εικόνες απόλυτης καταστροφής: Τεράστιες πλημμύρες «έσβησαν» το Μιζούρι από τον χάρτη, εκτάσεις καλύφθηκαν από νερό, κινδύνευσαν άνθρωποι - Επιχειρεί η Εθνοφρουρά

Widespread flooding in the US state of Missouri on Friday forced the helicopter evacuation of more than 150 children and staff from a summer camp. According to local authorities, about 200 people were stranded at a campsite in Lesterville, Missouri. pic.twitter.com/ZauzXy3rIa — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 11, 2026

Δρόμοι καταστράφηκαν – Φόβοι για νέες πλημμύρες

State of emergency in #Missouri declared after once-in-a-MILLENNIUM #rainfall causes catastrophic #flooding sweeping residents into 29 foot high waters... and the worst is still to come pic.twitter.com/HPV7vEU7tC — Hans Solo (@thandojo) July 11, 2026

Αρχικά είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι ακόμη 20 έως 30 άνθρωποι στην κομητεία Ρέινολντς, όμως στη συνέχεια εντοπίστηκαν σώοι ή διασώθηκαν, μεταξύ αυτών και ομάδα ατόμων που είχε παρασυρθεί όταν κατέρρευσε η στέγη κτιρίου σε κάμπινγκ της περιοχής. Ένας άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται στη γειτονική κομητεία Κρόφορντ.Οι έντονες βροχοπτώσεις, που έφτασαν από 150 έως και 300 χιλιοστά μέσα σε λίγες ώρες, μετέτρεψαν τον ποταμό Μπλακ και τα γύρω ρέματα σε ορμητικούς χειμάρρους, καταστρέφοντας δρόμους και δυσχεραίνοντας το έργο των διασωστών.Οι αρχές σχεδιάζουν να επιστρέψουν στις παραποτάμιες κατασκηνώσεις μόλις υποχωρήσουν τα νερά, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε τμήματα οκτώ πολιτειών, με περισσότερους από 21 εκατομμύρια κατοίκους να βρίσκονται σε ζώνες αυξημένου κινδύνου.Ο κυβερνήτης του Μιζούρι, Μάικ Κίχοου, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές, ώστε να επιταχυνθεί ο συντονισμός των επιχειρήσεων και η παροχή κρατικής βοήθειας στους πληγέντες.