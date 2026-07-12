«Τον θέλω στην ομάδα μου»: Την αποφυλάκιση ντίλερ κοκαΐνης ζήτησε ο 50 Cent για να εργαστεί στην περιοδεία του, προσφέρθηκε να πληρώσει και 50.000 λίρες
«Τον θέλω στην ομάδα μου»: Την αποφυλάκιση ντίλερ κοκαΐνης ζήτησε ο 50 Cent για να εργαστεί στην περιοδεία του, προσφέρθηκε να πληρώσει και 50.000 λίρες
Ο Αμπντιραχίμ Χασάν καταδικάστηκε σε 18,5 χρόνια κάθειρξη - Όταν το αίτημα απορρίφθηκε, ο ράπερ δήλωσε ότι θα τον περιμένει μια θέση εργασίας όταν αποφυλακιστεί, καθώς αποτελεί απαραίτητο μέλος της διεθνούς ομάδας του
Οι αστυνομικοί που ερευνούσαν κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης στο Ντέρμπι της Αγγλίας δήλωσαν ότι έμειναν «άφωνοι» όταν ο Αμερικανός ράπερ 50 Cent παρενέβη στην υπόθεση.
Ο μουσικός απέστειλε επιστολή σε δικαστή, ζητώντας να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση ένας από τους συλληφθέντες, ώστε να μπορέσει να εργαστεί στην ευρωπαϊκή περιοδεία Legacy Tour.
Η αποκάλυψη έγινε μετά την καταδίκη του Αμπντιραχίμ Χασάν, ο οποίος την Παρασκευή καταδικάστηκε σε 18,5 χρόνια κάθειρξη από το Δικαστήριο του Ντέρμπι, αφού κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης και για κατοχή περιουσίας προερχόμενης από εγκληματική δραστηριότητα, υπό τη μορφή μετρητών.
Σε δεύτερη επιστολή υπέρ του αιτήματος αποφυλάκισης του Χασάν, ο ράπερ προσφέρθηκε να καταβάλει ο ίδιος 50.000 λίρες ως εγγύηση.
Ο 37χρονος Χασάν, κάτοικος του Χάμερσμιθ και Φούλαμ στο Λονδίνο, ήταν ένας από τους δέκα άνδρες που καταδικάστηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Daybreak.
Η Εισαγγελία τον χαρακτήρισε ως άτομο με «ουσιαστική εμπλοκή στη διακίνηση κοκαΐνης σε εθνικό επίπεδο». Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι η κατάθεσή του αποκάλυψε «εντυπωσιακή αλαζονεία και άνεση στο ψέμα», καθώς περιέγραφε έναν τρόπο ζωής γεμάτο ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και συμμετοχή στη συνοδεία («entourage») ενός σταρ πρώτης γραμμής.
Οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι ο Χασάν συνελήφθη, ενώ πραγματοποιούσε το τέταρτο ταξίδι του με τρένο στο Ντέρμπι για να παραλάβει «σημαντικά χρηματικά ποσά» από τον Χαρμίντερ Πιούρεγουαλ.
Ο 47χρονος Πιούρεγουαλ προμήθευε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε οργανωμένες εγκληματικές ομάδες στις περιοχές Σίνφιν και Τσάντεσντεν, οι οποίες στη συνέχεια διοχέτευαν κοκαΐνη σε εμπόρους.
Ο μουσικός απέστειλε επιστολή σε δικαστή, ζητώντας να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση ένας από τους συλληφθέντες, ώστε να μπορέσει να εργαστεί στην ευρωπαϊκή περιοδεία Legacy Tour.
Η αποκάλυψη έγινε μετά την καταδίκη του Αμπντιραχίμ Χασάν, ο οποίος την Παρασκευή καταδικάστηκε σε 18,5 χρόνια κάθειρξη από το Δικαστήριο του Ντέρμπι, αφού κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης και για κατοχή περιουσίας προερχόμενης από εγκληματική δραστηριότητα, υπό τη μορφή μετρητών.
50 Cent asked judge to bail dealer for European tour https://t.co/q0OpAMVjox— BBC Derby (@BBCDerby) July 11, 2026
Σε δεύτερη επιστολή υπέρ του αιτήματος αποφυλάκισης του Χασάν, ο ράπερ προσφέρθηκε να καταβάλει ο ίδιος 50.000 λίρες ως εγγύηση.
Ο 37χρονος Χασάν, κάτοικος του Χάμερσμιθ και Φούλαμ στο Λονδίνο, ήταν ένας από τους δέκα άνδρες που καταδικάστηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Daybreak.
Η Εισαγγελία τον χαρακτήρισε ως άτομο με «ουσιαστική εμπλοκή στη διακίνηση κοκαΐνης σε εθνικό επίπεδο». Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι η κατάθεσή του αποκάλυψε «εντυπωσιακή αλαζονεία και άνεση στο ψέμα», καθώς περιέγραφε έναν τρόπο ζωής γεμάτο ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και συμμετοχή στη συνοδεία («entourage») ενός σταρ πρώτης γραμμής.
Οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι ο Χασάν συνελήφθη, ενώ πραγματοποιούσε το τέταρτο ταξίδι του με τρένο στο Ντέρμπι για να παραλάβει «σημαντικά χρηματικά ποσά» από τον Χαρμίντερ Πιούρεγουαλ.
Ο 47χρονος Πιούρεγουαλ προμήθευε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε οργανωμένες εγκληματικές ομάδες στις περιοχές Σίνφιν και Τσάντεσντεν, οι οποίες στη συνέχεια διοχέτευαν κοκαΐνη σε εμπόρους.
Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για δύο κατηγορίες συνωμοσίας με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης.
Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο Χασάν είχε καταθέσει 150.000 λίρες σε μετρητά στον τραπεζικό του λογαριασμό μεταξύ 2022 και 2025, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν ακόμη 22.500 λίρες, σφραγισμένες σε ειδικές σακούλες.
Ο βοηθός αρχηγού της αστυνομίας Ίαν Γκριν, της Μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων των East Midlands, δήλωσε ότι ο Χασάν λειτουργούσε ως «ξεπλυτής χρήματος».
Η επιστολή του 50 Cent προς τον δικαστή ξεκινούσε με τη φράση: «Ονομάζομαι Κέρτις Τζάκσον, γνωστός επαγγελματικά ως 50 Cent». Σε αυτήν ζητούσε να τροποποιηθούν οι όροι της εγγύησης του Χασάν, ώστε να μπορέσει να αναλάβει «κρίσιμο επιχειρησιακό ρόλο» στο ευρωπαϊκό σκέλος της περσινής περιοδείας Legacy Tour.
Σύμφωνα με την επιστολή, ο Χασάν ήταν υπεύθυνος για τις υπηρεσίες εστίασης και ποτών της περιοδείας, καθώς και για την εκπροσώπηση του brand αλκοολούχων ποτών του 50 Cent, Sire Spirit, σε διάφορες χώρες. «Ο κ. Χασάν αποτελεί απαραίτητο μέλος της διεθνούς ομάδας μου» ανέφερε ο ράπερ, προσθέτοντας: «Θα ταξιδεύουμε με ιδιωτικό αεροσκάφος σε όλους τους προορισμούς».
Ο Ίαν Γκριν δήλωσε στο BBC ότι οι αστυνομικοί αρχικά δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν πως ο ίδιος ο 50 Cent είχε υποστηρίξει το αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο τελικά απορρίφθηκε από τον δικαστή.
«Όταν λαμβάνεις κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά μια μοναδική στιγμή και η ομάδα έμεινε λίγο σοκαρισμένη» είπε. «Η πρώτη σου σκέψη είναι ότι πρόκειται για πλαστό έγγραφο... Είναι από εκείνα τα περιστατικά που δεν ξεχνάς ποτέ σε μια έρευνα».
Ωστόσο, οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι στη συνέχεια η υπεράσπιση του Χασάν προσκόμισε φωτογραφίες και βίντεο που τον έδειχναν να ταξιδεύει με ιδιωτικά αεροσκάφη και να συμμετέχει σε συναυλίες του 50 Cent στις ΗΠΑ.
Ο ράπερ απέστειλε και δεύτερη επιστολή, αυτή τη φορά για την επιμέτρηση της ποινής. Σε αυτήν ανέφερε ότι «τον γνωρίζει και συνεργάζεται στενά μαζί του εδώ και πολλά χρόνια, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά».
«Γράφω ως άνθρωπος που βασίστηκε άμεσα στον κ. Χασάν στις επιχειρήσεις του και γνωρίζει τον χαρακτήρα του μέσα από χρόνια προσωπικής εμπειρίας» σημείωσε.
«Γνωρίζω την υπόθεση για την οποία βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου και δεν γράφω για να υποβαθμίσω τη σοβαρότητά της. Γράφω μόνο για να παρουσιάσω στο δικαστήριο την ειλικρινή εικόνα του ανθρώπου που γνώρισα δουλεύοντας δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια».
Κλείνοντας την επιστολή, ο 50 Cent τόνισε ότι θα υπάρχει θέση εργασίας για τον Χασάν όταν αποφυλακιστεί, προσθέτοντας: «Η εμπειρία, η αξιοπιστία και η γνώση του αντικειμένου τον καθιστούν έναν άνθρωπο που θα καλωσόριζα ξανά στην ομάδα μου χωρίς κανέναν δισταγμό».
Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο Χασάν είχε καταθέσει 150.000 λίρες σε μετρητά στον τραπεζικό του λογαριασμό μεταξύ 2022 και 2025, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν ακόμη 22.500 λίρες, σφραγισμένες σε ειδικές σακούλες.
Ο βοηθός αρχηγού της αστυνομίας Ίαν Γκριν, της Μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων των East Midlands, δήλωσε ότι ο Χασάν λειτουργούσε ως «ξεπλυτής χρήματος».
Η επιστολή του 50 Cent προς τον δικαστή ξεκινούσε με τη φράση: «Ονομάζομαι Κέρτις Τζάκσον, γνωστός επαγγελματικά ως 50 Cent». Σε αυτήν ζητούσε να τροποποιηθούν οι όροι της εγγύησης του Χασάν, ώστε να μπορέσει να αναλάβει «κρίσιμο επιχειρησιακό ρόλο» στο ευρωπαϊκό σκέλος της περσινής περιοδείας Legacy Tour.
Σύμφωνα με την επιστολή, ο Χασάν ήταν υπεύθυνος για τις υπηρεσίες εστίασης και ποτών της περιοδείας, καθώς και για την εκπροσώπηση του brand αλκοολούχων ποτών του 50 Cent, Sire Spirit, σε διάφορες χώρες. «Ο κ. Χασάν αποτελεί απαραίτητο μέλος της διεθνούς ομάδας μου» ανέφερε ο ράπερ, προσθέτοντας: «Θα ταξιδεύουμε με ιδιωτικό αεροσκάφος σε όλους τους προορισμούς».
Ο Ίαν Γκριν δήλωσε στο BBC ότι οι αστυνομικοί αρχικά δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν πως ο ίδιος ο 50 Cent είχε υποστηρίξει το αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο τελικά απορρίφθηκε από τον δικαστή.
«Όταν λαμβάνεις κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά μια μοναδική στιγμή και η ομάδα έμεινε λίγο σοκαρισμένη» είπε. «Η πρώτη σου σκέψη είναι ότι πρόκειται για πλαστό έγγραφο... Είναι από εκείνα τα περιστατικά που δεν ξεχνάς ποτέ σε μια έρευνα».
Ωστόσο, οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι στη συνέχεια η υπεράσπιση του Χασάν προσκόμισε φωτογραφίες και βίντεο που τον έδειχναν να ταξιδεύει με ιδιωτικά αεροσκάφη και να συμμετέχει σε συναυλίες του 50 Cent στις ΗΠΑ.
Ο ράπερ απέστειλε και δεύτερη επιστολή, αυτή τη φορά για την επιμέτρηση της ποινής. Σε αυτήν ανέφερε ότι «τον γνωρίζει και συνεργάζεται στενά μαζί του εδώ και πολλά χρόνια, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά».
«Γράφω ως άνθρωπος που βασίστηκε άμεσα στον κ. Χασάν στις επιχειρήσεις του και γνωρίζει τον χαρακτήρα του μέσα από χρόνια προσωπικής εμπειρίας» σημείωσε.
«Γνωρίζω την υπόθεση για την οποία βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου και δεν γράφω για να υποβαθμίσω τη σοβαρότητά της. Γράφω μόνο για να παρουσιάσω στο δικαστήριο την ειλικρινή εικόνα του ανθρώπου που γνώρισα δουλεύοντας δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια».
Κλείνοντας την επιστολή, ο 50 Cent τόνισε ότι θα υπάρχει θέση εργασίας για τον Χασάν όταν αποφυλακιστεί, προσθέτοντας: «Η εμπειρία, η αξιοπιστία και η γνώση του αντικειμένου τον καθιστούν έναν άνθρωπο που θα καλωσόριζα ξανά στην ομάδα μου χωρίς κανέναν δισταγμό».
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