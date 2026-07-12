«Τον θέλω στην ομάδα μου»: Την αποφυλάκιση ντίλερ κοκαΐνης ζήτησε ο 50 Cent για να εργαστεί στην περιοδεία του, προσφέρθηκε να πληρώσει και 50.000 λίρες

Ο Αμπντιραχίμ Χασάν καταδικάστηκε σε 18,5 χρόνια κάθειρξη - Όταν το αίτημα απορρίφθηκε, ο ράπερ δήλωσε ότι θα τον περιμένει μια θέση εργασίας όταν αποφυλακιστεί, καθώς αποτελεί απαραίτητο μέλος της διεθνούς ομάδας του