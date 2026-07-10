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Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, σε απάντηση στις νέες επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, σε απάντηση στις νέες επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) επέβαλε κυρώσεις στον Ιρανό οικονομικό διαμεσολαβητή Αλί Ανσαρί
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, σε απάντηση στις νέες επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όπως προκύπτει από ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα στην ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με το υπουργείο, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) επέβαλε κυρώσεις στον Ιρανό οικονομικό διαμεσολαβητή Αλί Ανσαρί, ο οποίος, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο περιουσιακών στοιχείων που ωφελεί τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος.
Στην ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη «μετά την επανέναρξη των ιρανικών επιθέσεων κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», εντείνοντας περαιτέρω την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.
Παράλληλα, το OFAC ανακοίνωσε την έκδοση της Γενικής Άδειας Y (Iran General License Y), η οποία προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις ή άδειες για συναλλαγές που σχετίζονται με το υφιστάμενο καθεστώς κυρώσεων κατά του Ιράν. Οι λεπτομέρειες της άδειας δεν διευκρινίζονται στην αρχική ανακοίνωση.
Σύμφωνα με το υπουργείο, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) επέβαλε κυρώσεις στον Ιρανό οικονομικό διαμεσολαβητή Αλί Ανσαρί, ο οποίος, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο περιουσιακών στοιχείων που ωφελεί τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος.
Στην ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη «μετά την επανέναρξη των ιρανικών επιθέσεων κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», εντείνοντας περαιτέρω την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.
Today, following Iran’s resumption of attacks on international shipping in the Strait of Hormuz, Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned an Iranian financial facilitator who has effectively institutionalized large‑scale embezzlement within the Iranian…— Treasury Department (@USTreasury) July 10, 2026
Παράλληλα, το OFAC ανακοίνωσε την έκδοση της Γενικής Άδειας Y (Iran General License Y), η οποία προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις ή άδειες για συναλλαγές που σχετίζονται με το υφιστάμενο καθεστώς κυρώσεων κατά του Ιράν. Οι λεπτομέρειες της άδειας δεν διευκρινίζονται στην αρχική ανακοίνωση.
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