«Σύμβολο της Άλωσης η Αγία Σοφία»: Προκαλεί ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού για τα έξι χρόνια επαναλειτουργίας της ως τζαμί
«Σύμβολο της Άλωσης η Αγία Σοφία»: Προκαλεί ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού για τα έξι χρόνια επαναλειτουργίας της ως τζαμί
Συμπληρώνεται ακόμη μία επέτειος από την «ιστορική ημέρα», με την υπογραφή του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι
Μμια προκλητική ανάρτηση ο υπουργός Πολιτισμού της Τουρκίας θέλησε να «γιορτάσει» την συμπλήρωση έξι χρόνων από την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, χαρακτηρίζοντάς την μεταξύ άλλων «σύμβολο της Άλωσης».
Ειδικότερα, ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι συμπληρώνεται ακόμη μία επέτειος από την «ιστορική ημέρα» κατά την οποία, με την υπογραφή του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Αγία Σοφία άνοιξε ξανά για λατρευτική χρήση.
«Στην Αγία Σοφία, την ανεκτίμητη παρακαταθήκη του Πορθητή Σουλτάνου Μωάμεθ, συνεχίζουμε με μεγάλη ευαισθησία τις πιο εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας», έγραψε μεταξύ άλλων ο Ερσόι που δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Τούρκο πρόεδρο για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ενώ σε φωτογραφία που ανέβασε είναι στο πλευρό του Ερντογάν στο εσωτερικό του ναού.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού
«Στην Αγία Σοφία, την ανεκτίμητη παρακαταθήκη του Πορθητή Σουλτάνου Μωάμεθ, συνεχίζουμε με μεγάλη ευαισθησία τις πιο εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, ώστε να διαφυλάξουμε αυτή την ιερή κληρονομιά και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην αυθεντική της μορφή. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τον πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πρωτοστάτησε στην επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως χώρου λατρείας».
Ειδικότερα, ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι συμπληρώνεται ακόμη μία επέτειος από την «ιστορική ημέρα» κατά την οποία, με την υπογραφή του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Αγία Σοφία άνοιξε ξανά για λατρευτική χρήση.
«Στην Αγία Σοφία, την ανεκτίμητη παρακαταθήκη του Πορθητή Σουλτάνου Μωάμεθ, συνεχίζουμε με μεγάλη ευαισθησία τις πιο εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας», έγραψε μεταξύ άλλων ο Ερσόι που δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Τούρκο πρόεδρο για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ενώ σε φωτογραφία που ανέβασε είναι στο πλευρό του Ερντογάν στο εσωτερικό του ναού.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού
«Στην Αγία Σοφία, την ανεκτίμητη παρακαταθήκη του Πορθητή Σουλτάνου Μωάμεθ, συνεχίζουμε με μεγάλη ευαισθησία τις πιο εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, ώστε να διαφυλάξουμε αυτή την ιερή κληρονομιά και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην αυθεντική της μορφή. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τον πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πρωτοστάτησε στην επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως χώρου λατρείας».
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın imzasıyla hasretin sona erdiği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı tarihi günün yıl dönümündeyiz.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 10, 2026
Fethin sembolü, Fatih Sultan Mehmet Han’ın eşsiz emaneti Ayasofya’da; Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon… pic.twitter.com/V3gliqFJ8B
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