Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή με σκόνη από τη νέα εβδομάδα, μέχρι και τους 39°C ο υδράργυρος
Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή με σκόνη από τη νέα εβδομάδα, μέχρι και τους 39°C ο υδράργυρος
Ο μετεωρολόγος του protothema.gr, Γιώργος Τσατραφύλλιας γράφει για τον καιρό της επόμενης εβδομάδας
Μετά τη σύντομη ανάσα δροσιάς των τελευταίων ημερών, ο καιρός αλλάζει ξανά σκηνικό, καθώς από τη νέα εβδομάδα αναμένεται νέα θερμή εισβολή, η οποία θα ανεβάσει αισθητά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα.
Η άνοδος θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά.
Την Τρίτη η ζέστη θα κορυφωθεί, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 39°C.
Οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες:
• στη Θεσσαλία,
• στην κεντρική Μακεδονία,
• στην ανατολική Στερεά (Βοιωτία -Φθιώτιδα),
• στην ανατολική Πελοπόννησο (κυρίως Αργολίδα και Λακωνία),
• καθώς και σε τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.
Η άνοδος θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά.
Την Τρίτη η ζέστη θα κορυφωθεί, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 39°C.
Οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες:
• στη Θεσσαλία,
• στην κεντρική Μακεδονία,
• στην ανατολική Στερεά (Βοιωτία -Φθιώτιδα),
• στην ανατολική Πελοπόννησο (κυρίως Αργολίδα και Λακωνία),
• καθώς και σε τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.
• Κρήτη-Δωδεκάνησα
Στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36-37, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού.
Παράλληλα μέχρι και την Τέταρτη αναμένεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Από την Πέμπτη ενισχύονται τα μελτέμια και υποχωρεί η θερμοκρασία ενώ βροχές δεν προβλέπονται.
Η εξέλιξη της θερμής εισβολής θα παρακολουθείται καθημερινά, καθώς μικρές μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορούν να επηρεάσουν τόσο τις μέγιστες θερμοκρασίες όσο και τη διάρκεια.
Στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36-37, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού.
Παράλληλα μέχρι και την Τέταρτη αναμένεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Από την Πέμπτη ενισχύονται τα μελτέμια και υποχωρεί η θερμοκρασία ενώ βροχές δεν προβλέπονται.
Θα έχει διάρκεια;Με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, η θερμή εισβολή δεν φαίνεται να έχει διάρκεια καθώς η κορύφωσή της εκτιμάται στα μέσα της εβδομάδας (Τετάρτη -Πέμπτη ) στη δυτική Ελλάδα με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 βαθμούς. Ωστόσο η ένταση και η διάρκειά της θα πρέπει να επανεκτιμηθούν με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.
Η εξέλιξη της θερμής εισβολής θα παρακολουθείται καθημερινά, καθώς μικρές μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορούν να επηρεάσουν τόσο τις μέγιστες θερμοκρασίες όσο και τη διάρκεια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα