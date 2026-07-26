Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή με σκόνη από τη νέα εβδομάδα, μέχρι και τους 39°C ο υδράργυρος

Μετά τη σύντομη ανάσα δροσιάς των τελευταίων ημερών, ο καιρός αλλάζει ξανά σκηνικό, καθώς από τη νέα εβδομάδα αναμένεται νέαη οποία θα ανεβάσει αισθητά τησε ολόκληρη τη χώρα.Η άνοδος θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τουςμεβαθμούς στα ηπειρωτικά.Την Τρίτη, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους• στη Θεσσαλία,• στην κεντρική Μακεδονία,• στην ανατολική Στερεά (Βοιωτία -Φθιώτιδα),• στην ανατολική Πελοπόννησο (κυρίως Αργολίδα και Λακωνία),• καθώς και σε τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Θα έχει διάρκεια;

• Κρήτη-ΔωδεκάνησαΣτην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36-37, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού.Παράλληλα μέχρι και την Τέταρτη αναμένεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Από την Πέμπτη ενισχύονται τα μελτέμια και υποχωρεί η θερμοκρασία ενώ βροχές δεν προβλέπονται.Με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, η θερμή εισβολή δεν φαίνεται να έχει διάρκεια καθώς η κορύφωσή της εκτιμάται στα μέσα της εβδομάδας (Τετάρτη -Πέμπτη ) στη δυτική Ελλάδα με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 βαθμούς. Ωστόσο η ένταση και η διάρκειά της θα πρέπει να επανεκτιμηθούν με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.Η εξέλιξη της θερμής εισβολής θα παρακολουθείται καθημερινά, καθώς μικρές μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορούν να επηρεάσουν τόσο τις μέγιστες θερμοκρασίες όσο και τη διάρκεια.