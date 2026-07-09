Η Ουκρανία συνεχίζει να χτυπά πετρελαϊκές υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία: Εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο

Κλείσιμο

Ο ουκρανικός στρατός συνέχισε στη διάρκεια της νύχτας της 9ης Ιουλίου τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, στοχεύοντας αποθήκες καυσίμων σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στοΦωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνονται από εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων τηςκοντά στην πόλη, στην περιφέρεια της. Σύμφωνα με αναφορές, drones εθεάθησαν επίσης να κατευθύνονται προς τον στόχο.Ο περιφερειάρχηςεπιβεβαίωσε πλήγμα σε μια μη κατονομαζόμενη «βιομηχανική εγκατάσταση» μέσω ανάρτησης στο Telegram, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ευρύτερος συναγερμός για αεροπορική επίθεση.Λίγα λεπτά αργότερα, ανεξάρτητα κανάλια στο, επικαλούμενα μαρτυρίες κατοίκων, ανέφεραν ότι νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη πετρελαίου στην πόλη, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας, έπειτα από ουκρανικό πλήγμα.Η έκταση των ζημιών δεν ήταν άμεσα σαφής, ενώ ο ουκρανικός στρατός δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις αναφερόμενες επιθέσεις.Τοθεωρεί τις ενεργειακές εγκαταστάσεις νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, καθώς παρέχουν καύσιμα και χρηματοδότηση στην πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.διεξάγει μια ολοένα και πιο επιτυχημένη εκστρατεία βαθιών πληγμάτων εναντίον των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή μεγάλων εγκαταστάσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις αναστέλλοντας τη λειτουργία τους επ’ αόριστον.Οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια έχουν αυξήσει την πίεση στο Κρεμλίνο, επιδεινώνοντας την εσωτερική κρίση στον εφοδιασμό καυσίμων, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε απαγορεύσεις εξαγωγών, αυξήσεις τιμών και περιορισμούς στις πωλήσεις σε ολόκληρη τη Ρωσία.