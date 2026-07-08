Βρέθηκαν τα συντρίμμια του φορτηγού αεροσκάφους Boeing 737-400 που αγνοούνταν στο Πακιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
Συντρίμμια Πακιστάν Αεροσκάφος Αραβική Θάλασσα Έρευνες πλήρωμα Σεχμπάζ Σαρίφ

Βρέθηκαν τα συντρίμμια του φορτηγού αεροσκάφους Boeing 737-400 που αγνοούνταν στο Πακιστάν

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του πενταμελούς πληρώματος

Βρέθηκαν τα συντρίμμια του φορτηγού αεροσκάφους Boeing 737-400 που αγνοούνταν στο Πακιστάν
Οι πακιστανικές αρχές ανέσυραν τα συντρίμμια του μεταγωγικού αεροσκάφους που εξαφανίστηκε πάνω από την Αραβική Θάλασσα το βράδυ της Τρίτης, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Pakistan Airports Authority (PAA), διευκρινίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των πέντε μελών του πληρώματος.

Το φορτηγό αεροσκάφος Boeing 737-400 ανήκε στην ιδιωτική πακιστανική αεροπορική εταιρεία K2 Airways, με έδρα το Καράτσι, η οποία πραγματοποιεί μεταφορές εμπορευμάτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Το αεροσκάφος εξαφανίστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, αφού ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης, ενώ βρισκόταν 155 ναυτικά μίλια δυτικά του Καράτσι. Εκτελούσε πτήση από τη Σάρτζα προς το Καράτσι.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, έδωσε εντολή στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία να επιταχύνουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Αραβική Θάλασσα για τον εντοπισμό των πέντε αγνοουμένων.



«Το Πολεμικό Ναυτικό του Πακιστάν και η Pakistan Maritime Security Agency (PMSA), έπειτα από 12 ώρες επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην ανοιχτή θάλασσα, εντόπισαν και ταυτοποίησαν επιτυχώς τα συντρίμμια του φορτηγού αεροσκάφους B737 της K2 Airways, το οποίο είχε δηλωθεί ως αγνοούμενο το προηγούμενο βράδυ», ανέφερε η PAA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα συντρίμμια εντοπίστηκαν 53 ναυτικά μίλια νότια της παραθαλάσσιας πόλης Ορμάρα, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν.

«Χρησιμοποιήθηκαν εναέρια και θαλάσσια μέσα του Πολεμικού Ναυτικού και της PMSA για τον εντοπισμό των συντριμμιών, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοούμενων μελών του πληρώματος», ανέφερε η PAA, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση.


Κλείσιμο

Σύμφωνα με την PAA, το αεροσκάφος ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης στις 21:18 (τοπική ώρα) και έλαβε άμεσα οδηγίες από το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής του Καράτσι. Ωστόσο, στις 21:21 καταγράφηκε από τα ραντάρ ταχεία απώλεια ύψους και απότομη αλλαγή πορείας, πριν χαθεί κάθε επαφή μέσω ραντάρ και ασυρμάτου.

Η επιχείρηση έρευνας περιλάμβανε τη φρεγάτα PNS Zulfiqar του Πολεμικού Ναυτικού, μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, αεροσκάφος ATR του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούσε από το Τουρμπάτ, καθώς και το εμπορικό πλοίο Lahore της Pakistan National Shipping Corporation.

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