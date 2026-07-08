Οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να καθησυχάσουν για την υγεία του ΜακΚόνελ: «Είχαμε εκτενείς συνομιλίες μαζί του»
Οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να καθησυχάσουν για την υγεία του ΜακΚόνελ: «Είχαμε εκτενείς συνομιλίες μαζί του»
Ο 84χρονος γερουσιαστής από το Κεντάκι, νοσηλεύεται από τις 14 Ιουνίου - Το γραφείο του δεν έχει αποκαλύψει τον λόγο της εισαγωγής του στο νοσοκομείο
Στενοί σύμμαχοι του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Μιτς Μακόνελ επιχείρησαν την Τρίτη να βάλουν τέλος στις φήμες για σοβαρή επιδείνωση της υγείας του, υποστηρίζοντας ότι είχαν εκτενείς συνομιλίες μαζί του τις τελευταίες ημέρες.
Ο 84χρονος γερουσιαστής από το Κεντάκι, ο οποίος χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο για τις μετακινήσεις του στο Καπιτώλιο, νοσηλεύεται από τις 14 Ιουνίου. Το γραφείο του δεν έχει αποκαλύψει τον λόγο της εισαγωγής του στο νοσοκομείο, γεγονός που έχει τροφοδοτήσει σενάρια για την κατάσταση της υγείας του, ενώ διανύει τους τελευταίους μήνες της τελευταίας του θητείας στο Κογκρέσο.
Το επιτελείο του Μακόνελ έχει δώσει ελάχιστες πληροφορίες και δεν έχει ανακοινώσει πότε αναμένεται να επιστρέψει στη Γερουσία. Ο πρώην επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, που είχε νοσήσει από πολιομυελίτιδα σε παιδική ηλικία, έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.
Την Τρίτη, Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι είναι καλά.
Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μακόνελ τη Δευτέρα, σύμφωνα με εκπρόσωπό του. Όπως ανέφερε, οι δύο άνδρες είχαν μια «μακρά και ουσιαστική συνομιλία» για διάφορα θέματα, μεταξύ αυτών και ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
Αντίστοιχα, εκπρόσωπος του γερουσιαστή Τζον Μπαράσο, δεύτερου στην ιεραρχία των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Μακόνελ συνομίλησαν για περίπου 20 λεπτά την Τρίτη. Στη συζήτηση εξετάστηκαν οι εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία, πολιτικές εξελίξεις και πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τα όρια στις δαπάνες.
Λόγω της νοσηλείας του, ο Μακόνελ έχασε ψηφοφορίες για διορισμούς αλλά και για διακομματικό νομοσχέδιο που αφορά τη στέγαση. Η Γερουσία αναμένεται να επιστρέψει στις εργασίες της στις 13 Ιουλίου, με σημαντικές ψηφοφορίες στην ατζέντα, μεταξύ των οποίων ο νόμος για την εθνική άμυνα και η υποψηφιότητα που έχει προτείνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του διευθυντή των Εθνικών Πληροφοριών.
Η απουσία του Μακόνελ έχει στρέψει την προσοχή και στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση που αποχωρήσει πρόωρα από τη Γερουσία.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεντάκι, οποιαδήποτε κενή θέση στη Γερουσία θα πρέπει να καλυφθεί μέσω ειδικής εκλογής. Ο νικητής θα ολοκληρώσει το υπόλοιπο της θητείας του Μακόνελ, η οποία λήγει στις αρχές Ιανουαρίου του 2027.
Για την πλήρη εξαετή θητεία, ο βουλευτής Άντι Μπαρ, που έχει λάβει τη στήριξη του προέδρου Τραμπ, θεωρείται το φαβορί απέναντι στον Δημοκρατικό υποψήφιο και πρώην πολιτειακό βουλευτή Τσαρλς Μπούκερ.
Ο 84χρονος γερουσιαστής από το Κεντάκι, ο οποίος χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο για τις μετακινήσεις του στο Καπιτώλιο, νοσηλεύεται από τις 14 Ιουνίου. Το γραφείο του δεν έχει αποκαλύψει τον λόγο της εισαγωγής του στο νοσοκομείο, γεγονός που έχει τροφοδοτήσει σενάρια για την κατάσταση της υγείας του, ενώ διανύει τους τελευταίους μήνες της τελευταίας του θητείας στο Κογκρέσο.
Το επιτελείο του Μακόνελ έχει δώσει ελάχιστες πληροφορίες και δεν έχει ανακοινώσει πότε αναμένεται να επιστρέψει στη Γερουσία. Ο πρώην επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, που είχε νοσήσει από πολιομυελίτιδα σε παιδική ηλικία, έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.
Την Τρίτη, Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι είναι καλά.
Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μακόνελ τη Δευτέρα, σύμφωνα με εκπρόσωπό του. Όπως ανέφερε, οι δύο άνδρες είχαν μια «μακρά και ουσιαστική συνομιλία» για διάφορα θέματα, μεταξύ αυτών και ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
Αντίστοιχα, εκπρόσωπος του γερουσιαστή Τζον Μπαράσο, δεύτερου στην ιεραρχία των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Μακόνελ συνομίλησαν για περίπου 20 λεπτά την Τρίτη. Στη συζήτηση εξετάστηκαν οι εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία, πολιτικές εξελίξεις και πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τα όρια στις δαπάνες.
Λόγω της νοσηλείας του, ο Μακόνελ έχασε ψηφοφορίες για διορισμούς αλλά και για διακομματικό νομοσχέδιο που αφορά τη στέγαση. Η Γερουσία αναμένεται να επιστρέψει στις εργασίες της στις 13 Ιουλίου, με σημαντικές ψηφοφορίες στην ατζέντα, μεταξύ των οποίων ο νόμος για την εθνική άμυνα και η υποψηφιότητα που έχει προτείνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του διευθυντή των Εθνικών Πληροφοριών.
Η απουσία του από κρίσιμες ψηφοφορίες
Η απουσία του Μακόνελ έχει στρέψει την προσοχή και στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση που αποχωρήσει πρόωρα από τη Γερουσία.
Τα σενάρια για την έδρα του
Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεντάκι, οποιαδήποτε κενή θέση στη Γερουσία θα πρέπει να καλυφθεί μέσω ειδικής εκλογής. Ο νικητής θα ολοκληρώσει το υπόλοιπο της θητείας του Μακόνελ, η οποία λήγει στις αρχές Ιανουαρίου του 2027.
Για την πλήρη εξαετή θητεία, ο βουλευτής Άντι Μπαρ, που έχει λάβει τη στήριξη του προέδρου Τραμπ, θεωρείται το φαβορί απέναντι στον Δημοκρατικό υποψήφιο και πρώην πολιτειακό βουλευτή Τσαρλς Μπούκερ.
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