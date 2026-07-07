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Μυστήριο με τον γερουσιαστή ΜακΚόνελ: Στο νοσοκομείο εδώ και 23 ημέρες, οργιάζουν οι φήμες για την υγεία του
Μυστήριο με τον γερουσιαστή ΜακΚόνελ: Στο νοσοκομείο εδώ και 23 ημέρες, οργιάζουν οι φήμες για την υγεία του
Στις 14 Ιουνίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του με συμπτώματα εμφράγματος, αλλά από τότε δεν έχουμε μάθει σχεδόν τίποτα νέο
Καμία ουσιαστική ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του δεν υπάρχει εδώ και τρεις εβδομάδες για τον Μιτς ΜακΚόνελ, τον γερουσιαστή από το Κεντάκι που είχε υπάρξει και αρχηγός των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία.
Οι συνεργάτες του ενημέρωσαν ότι στις 14 Ιουνίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τις πρωινές ώρες αφού είχε εντοπιστεί στην κατοικία του στην Ουάσινγκτον χωρίς τις αισθήσεις του με συμπτώματα εμφράγματος. Αλλά από τότε δεν έχουμε μάθει σχεδόν τίποτα για την κατάστασή του ή και για τους λόγους για τους οποίους εισήχθη.
Έχουμε ακούσει, πάντως, διαβεβαιώσεις, όπως αυτή στις 15 Ιουνίου από δύο κορυφαίους Ρεπουμπλικανούς ότι μίλησαν μαζί του και την περασμένη Πέμπτη από το γραφείο του ότι η κατάσταση του 84χρονου ΜακΚόνελ «βελτιώνεται συνεχώς» και ότι «εργάζεται με συνεργάτες του».
Μπροστά σε αυτές τις αναφορές, η φημολογία για την κατάστασή του ΜακΚόνελ δίνει και παίρνει. Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν πολλές θεωρίες για τον γερουσιαστή, ακόμη και ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός ή και νεκρός.
Τα προβλήματα υγείας του ΜακΚόνελ είναι πολλά τα τελευταία χρόνια, υπενθυμίζουν οι New York Times.
Τον Φεβρουάριο νοσηλεύτηκε για μια εβδομάδα, αφού παρουσίασε συμπτώματα γρίπης. Το 2023 υπέστη διάσειση μετά από μια σοβαρή πτώση και νοσηλεύτηκε, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο φυσικής αποκατάστασης.
Ακόμη και πριν από αυτές τις νοσηλείες, ο ΜακKόνελ, ο οποίος είχε προσβληθεί από πολιομυελίτιδα όταν ήταν παιδί, περπατούσε εδώ και καιρό με ασταθή βάδισμα. Τους τελευταίους μήνες χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινείται από το κτίριο των γραφείων του στο Καπιτώλιο, αν και λίγες ημέρες πριν από τη νοσηλεία του ήταν σε θέση να περπατήσει μόνος του.
Αυτές τις ημέρες οι γερουσιαστές βρίσκονται εκτός Ουάσιγκτον σε αργία μέχρι τις 13 Ιουλίου, ωστόσο η απουσία του ΜακΚόνελ οδήγησε την Επιτροπή Προϋπολογισμού της Γερουσίας να αναβάλει μια προγραμματισμένη ακρόαση στα τέλη Ιουνίου, η οποία είχε ως στόχο την προώθηση τεσσάρων νομοσχεδίων για τις δαπάνες. Οι Ρεπουμπλικανοί χρειάζονται την ψήφο του για να ξεπεράσουν την ομόφωνη αντίθεση των Δημοκρατικών στη νομοθεσία.
Μια -ενδεχομένως κρίσιμη- παράμετρος του όλου ζητήματος σχετίζεται με την πρόθεση του ΜακΚόνελ να αποσυρθεί από τη Γερουσία στο τέλος της θητείας του, στις αρχές Ιανουαρίου, άρα να μην είναι υποψήφιος τον Νοέμβριο στις ενδιάμεσες εκλογές.
Η πολιτεία του Κεντάκι ορίζει ότι η αναπλήρωση της έδρας δεν θα γίνει αν απομένουν τρεις μήνες ως τις εκλογές, ένα όριο που προσεγγίζουμε στις αρχές Αυγούστου. Αν, δηλαδή, παραιτηθεί (ή αν φύγει από τη ζωή) μετά το όριο δεν θα χρειαστεί να γίνουν αναπληρωματικές εκλογές και οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα χρειαστεί να διαχειριστούν μια δυνητικά δύσκολη εσωκομματική αναμέτρηση.
Οι συνεργάτες του ενημέρωσαν ότι στις 14 Ιουνίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τις πρωινές ώρες αφού είχε εντοπιστεί στην κατοικία του στην Ουάσινγκτον χωρίς τις αισθήσεις του με συμπτώματα εμφράγματος. Αλλά από τότε δεν έχουμε μάθει σχεδόν τίποτα για την κατάστασή του ή και για τους λόγους για τους οποίους εισήχθη.
Έχουμε ακούσει, πάντως, διαβεβαιώσεις, όπως αυτή στις 15 Ιουνίου από δύο κορυφαίους Ρεπουμπλικανούς ότι μίλησαν μαζί του και την περασμένη Πέμπτη από το γραφείο του ότι η κατάσταση του 84χρονου ΜακΚόνελ «βελτιώνεται συνεχώς» και ότι «εργάζεται με συνεργάτες του».
Μπροστά σε αυτές τις αναφορές, η φημολογία για την κατάστασή του ΜακΚόνελ δίνει και παίρνει. Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν πολλές θεωρίες για τον γερουσιαστή, ακόμη και ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός ή και νεκρός.
Τα προβλήματα υγείας του ΜακΚόνελ είναι πολλά τα τελευταία χρόνια, υπενθυμίζουν οι New York Times.
Τον Φεβρουάριο νοσηλεύτηκε για μια εβδομάδα, αφού παρουσίασε συμπτώματα γρίπης. Το 2023 υπέστη διάσειση μετά από μια σοβαρή πτώση και νοσηλεύτηκε, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο φυσικής αποκατάστασης.
Ακόμη και πριν από αυτές τις νοσηλείες, ο ΜακKόνελ, ο οποίος είχε προσβληθεί από πολιομυελίτιδα όταν ήταν παιδί, περπατούσε εδώ και καιρό με ασταθή βάδισμα. Τους τελευταίους μήνες χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινείται από το κτίριο των γραφείων του στο Καπιτώλιο, αν και λίγες ημέρες πριν από τη νοσηλεία του ήταν σε θέση να περπατήσει μόνος του.
Αυτές τις ημέρες οι γερουσιαστές βρίσκονται εκτός Ουάσιγκτον σε αργία μέχρι τις 13 Ιουλίου, ωστόσο η απουσία του ΜακΚόνελ οδήγησε την Επιτροπή Προϋπολογισμού της Γερουσίας να αναβάλει μια προγραμματισμένη ακρόαση στα τέλη Ιουνίου, η οποία είχε ως στόχο την προώθηση τεσσάρων νομοσχεδίων για τις δαπάνες. Οι Ρεπουμπλικανοί χρειάζονται την ψήφο του για να ξεπεράσουν την ομόφωνη αντίθεση των Δημοκρατικών στη νομοθεσία.
Μια -ενδεχομένως κρίσιμη- παράμετρος του όλου ζητήματος σχετίζεται με την πρόθεση του ΜακΚόνελ να αποσυρθεί από τη Γερουσία στο τέλος της θητείας του, στις αρχές Ιανουαρίου, άρα να μην είναι υποψήφιος τον Νοέμβριο στις ενδιάμεσες εκλογές.
Η πολιτεία του Κεντάκι ορίζει ότι η αναπλήρωση της έδρας δεν θα γίνει αν απομένουν τρεις μήνες ως τις εκλογές, ένα όριο που προσεγγίζουμε στις αρχές Αυγούστου. Αν, δηλαδή, παραιτηθεί (ή αν φύγει από τη ζωή) μετά το όριο δεν θα χρειαστεί να γίνουν αναπληρωματικές εκλογές και οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα χρειαστεί να διαχειριστούν μια δυνητικά δύσκολη εσωκομματική αναμέτρηση.
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