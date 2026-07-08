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Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ συγκεντρώθηκαν για τη Σύνοδο Κορυφής: Η αναμνηστική φωτογραφία
ΚΟΣΜΟΣ
NATO Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ

Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ συγκεντρώθηκαν για τη Σύνοδο Κορυφής: Η αναμνηστική φωτογραφία

Γεμάτη η ατζέντα της Συνόδου στην Άγκυρα, οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν, με τις αμυντικές δαπάνες των κρατών - μελών, θα κυριαρχήσουν στη συζήτηση

Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ συγκεντρώθηκαν για τη Σύνοδο Κορυφής: Η αναμνηστική φωτογραφία
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Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συγκεντρώθηκαν για την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία στη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, με μια γεμάτη ατζέντα μπροστά τους, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο της Ουκρανίας και στο Ιράν και στις αμυντικές δαπάνες των κρατών - μελών.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, βρίσκεται στην πρώτη σειρά, έχοντας από τη μία πλευρά τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και από την άλλη τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κιρ Στάρμερ στέκεται δίπλα στον Τραμπ, ενώ πίσω τους, στη δεύτερη σειρά, βρίσκεται ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Για άλλη μια φορά, ξεχώρισαν τα λευκά sneakers που φορά ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

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