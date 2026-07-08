Ο Τραμπ είναι «απολύτως δεσμευμένος» στο ΝΑΤΟ, λέει ο Ρούτε: Προσδοκά εξίσωση των δαπανών των Συμμάχων με αυτές των ΗΠΑ
Ο Τραμπ είναι «απολύτως δεσμευμένος» στο ΝΑΤΟ, λέει ο Ρούτε: Προσδοκά εξίσωση των δαπανών των Συμμάχων με αυτές των ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ, για να παραμείνουν ασφαλείς, χρειάζονται έναν ασφαλή Ατλαντικό, μια ασφαλή Ευρώπη και μια ασφαλή Αρκτική, είπε ο ΓΓ της Συμμαχίας στο Sky News
Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «απολύτως δεσμευμένος» στο ΝΑΤΟ, αλλά έχει την «προσδοκία» ότι τα μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας θα «εξισώσουν τις αμυντικές τους δαπάνες» με εκείνες των ΗΠΑ, δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε στο Sky News κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα.
Η ερώτηση που τέθηκε στον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας είναι αν θεωρεί τις ΗΠΑ δεσμευμένο μέλος του ΝΑΤΟ και αν λαμβάνει σοβαρά υπόψη την απειλή του Αμερικανού προέδρου να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη και να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Γροιλανδία.
«Είναι απολύτως δεσμευμένος», απάντησε ο Ρούτε. «Υπάρχει πλήρης δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, αλλά υπήρχε και, ως έναν βαθμό, εξακολουθεί να υπάρχει μία προσδοκία».
Και συνέχισε: «Επομένως, η δέσμευση είναι δεδομένη, χωρίς αμφιβολία, και επειδή το ΝΑΤΟ εξυπηρετεί το συμφέρον των ΗΠΑ, για να αποτρέψει, για παράδειγμα, τα πυρηνικά υποβρύχια της Ρωσίας από το να φτάσουν στις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ΗΠΑ, για να παραμείνουν ασφαλείς, χρειάζονται έναν ασφαλή Ατλαντικό, μια ασφαλή Ευρώπη και μια ασφαλή Αρκτική. Επομένως, υπάρχει πλήρης δέσμευση στο ΝΑΤΟ».
Ωστόσο, σημείωσε ότι η «προσδοκία ήταν και παραμένει ότι οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί θα εξισώσουν τις δαπάνες τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες». «Τώρα, τα ευχάριστα νέα είναι — και αυτή είναι η μεγάλη νίκη σήμερα, μια ήττα για τον Πούτιν και μια νίκη για τον Πρόεδρο Τραμπ - ότι οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί κάνουν ακριβώς αυτό».
Ο Τραμπ, ο οποίος αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ με περιφρόνηση λόγω της υπερβολικής εξάρτησής του από τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ για την προστασία της Ευρώπης, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει την Ουάσινγκτον από τη συμμαχία.
Πέρυσι, όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν, υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, να αυξήσουν τις βασικές αμυντικές τους δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035 και να διαθέσουν επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ σε τομείς ασφάλειας.
Η ερώτηση που τέθηκε στον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας είναι αν θεωρεί τις ΗΠΑ δεσμευμένο μέλος του ΝΑΤΟ και αν λαμβάνει σοβαρά υπόψη την απειλή του Αμερικανού προέδρου να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη και να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Γροιλανδία.
«Είναι απολύτως δεσμευμένος», απάντησε ο Ρούτε. «Υπάρχει πλήρης δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, αλλά υπήρχε και, ως έναν βαθμό, εξακολουθεί να υπάρχει μία προσδοκία».
Και συνέχισε: «Επομένως, η δέσμευση είναι δεδομένη, χωρίς αμφιβολία, και επειδή το ΝΑΤΟ εξυπηρετεί το συμφέρον των ΗΠΑ, για να αποτρέψει, για παράδειγμα, τα πυρηνικά υποβρύχια της Ρωσίας από το να φτάσουν στις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ΗΠΑ, για να παραμείνουν ασφαλείς, χρειάζονται έναν ασφαλή Ατλαντικό, μια ασφαλή Ευρώπη και μια ασφαλή Αρκτική. Επομένως, υπάρχει πλήρης δέσμευση στο ΝΑΤΟ».
Ωστόσο, σημείωσε ότι η «προσδοκία ήταν και παραμένει ότι οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί θα εξισώσουν τις δαπάνες τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες». «Τώρα, τα ευχάριστα νέα είναι — και αυτή είναι η μεγάλη νίκη σήμερα, μια ήττα για τον Πούτιν και μια νίκη για τον Πρόεδρο Τραμπ - ότι οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί κάνουν ακριβώς αυτό».
Ο Τραμπ, ο οποίος αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ με περιφρόνηση λόγω της υπερβολικής εξάρτησής του από τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ για την προστασία της Ευρώπης, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει την Ουάσινγκτον από τη συμμαχία.
Πέρυσι, όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν, υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, να αυξήσουν τις βασικές αμυντικές τους δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035 και να διαθέσουν επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ σε τομείς ασφάλειας.
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