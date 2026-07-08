Ρούτε: Τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητα»
Ρούτε: Τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητα»
«Νομίζω ότι είναι απολύτως κρίσιμο οι ΗΠΑ να αντιδράσουν δυναμικά» τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ
Στο πλευρό των ΗΠΑ για την επίθεση που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ιρανικές θέσεις τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσερχόμενος στις εργασίες της συνόδου κορυφής της συμμαχίας που διεξάγονται στην Άγκυρα.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Ρούτε δήλωσε ότι ο τελευταίος γύρος αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητος».
«Νομίζω ότι ήταν απολύτως απαραίτητο, γιατί όταν έχεις κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ουσιαστικά παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός - βλέπουμε τι συνέβη χθες με τα πλοία που δέχτηκαν επίθεση» είπε αρχικά ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.
«Νομίζω ότι είναι απολύτως κρίσιμο οι ΗΠΑ να αντιδράσουν δυναμικά» κατέληξε ο Μάρκ Ρούτε για τα χτυπήματα των ΗΠΑ σε 80 ιρανικούς στόχους.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Ρούτε δήλωσε ότι ο τελευταίος γύρος αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητος».
«Νομίζω ότι ήταν απολύτως απαραίτητο, γιατί όταν έχεις κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ουσιαστικά παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός - βλέπουμε τι συνέβη χθες με τα πλοία που δέχτηκαν επίθεση» είπε αρχικά ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.
«Νομίζω ότι είναι απολύτως κρίσιμο οι ΗΠΑ να αντιδράσουν δυναμικά» κατέληξε ο Μάρκ Ρούτε για τα χτυπήματα των ΗΠΑ σε 80 ιρανικούς στόχους.
The head of NATO has said the latest round of US strikes on Iran were "absolutely necessary".— Sky News (@SkyNews) July 8, 2026
Mark Rutte is currently with leaders of the alliance - including Donald Trump - in Ankara for a two-day summit which began yesterday.https://t.co/Z8tsi2zgx6
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/z1RqWtRMsi
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