Ο Τραμπ θέλει να «ξεκλειδώσει» τα F-35 για τον «στενό μου φίλο τον Ερντογάν»: Όσα έγιναν στην πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

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Ιδιαίτερα πλούσιο σε δηλώσεις και προθέσεις είναι -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, θα είναι όμως και παραγωγικό για την Τουρκία;Ο χρόνος θα δείξει αν η πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να αποδεσμεύσει τα F-35 για την Τουρκία θα γίνει και πράξη – μεσολαβεί εξάλλου το Κογκρέσο που έχει αποφασιστικό λόγο για την άρση των κυρώσεων κατά της Άγκυρας.Αν υπάρχει, όμως, κάτι που ήταν άμεσα ορατό ήταν το εξαιρετικά θερμό κλίμα ανάμεσα στον Αμερικανό και τον Τούρκο πρόεδρο και οικοδεσπότη της Συνόδου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Ο Τραμπ έφτασε στην Άγκυρα με το «ενδιάμεσο» προεδρικό αεροσκάφος που είναι δώρο του Κατάρ μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα γενιά των Air Force One.Εκεί τον υποδέχτηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του, Εμινέ. Ο Τούρκος ηγέτης έπιασε αμέσως αγκαζέ τον Τραμπ, αν και οι δύο δεν φαίνονταν να περπατούν πολύ καλά.«Merhaba asker» (γειά σου, στρατιώτη) είπε μάλιστα ο Αμερικανός πόρεδρος, απευθυνόμενος στο άγημα που τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας.Οι δύο ηγέτες δεν έκαναν οι δηλώσεις, αφήνοντας προφανώς τα σπουδαία για αργότερα.