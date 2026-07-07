Τι σέρβιρε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: Πίτα με βούτυρο και μέλι, ζυμαρικά με κιμά και γιαούρτι, φιλέτο λαβράκι, μοσχάρι και μπακλαβά

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Με πρώτες ύλες από την Τουρκία ήταν τα πιάτα με τα οποία δεξιώθηκε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο.Το μενού που παρατέθηκε στους ηγέτες είχε ως- Παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο, με βούτυρο Τραπεζούντας και αγνό μέλι κηρήθρας από το Χιζάν.- Σοτέ εποχικών λαχανικών με ελαιόλαδο, συνοδευόμενο από καπνιστό γιαούρτι Ντενιζλί.Τοήταν- Μαντί (χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά με κιμά) από την Καισάρεια, με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αϊάς.Γιαοι επιλογές ήταν δύο:- Φιλέτο λαβρακιού με ταραμά, αγκινάρα Urla Sakız και αμπελόφυλλα Τοκάτ.- Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά, με καμένο βούτυρο Τραπεζούντας, καπνιστή μελιτζάνα και πιλάφι από καβουρδισμένο πράσινο σιτάρι (firik) με μανιτάρια μορχέλες.Τογια τους ηγέτες ήταν:- Sütlü Nuriye, ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά αλλά με πιο ελαφριά κρέμα, σερβιρισμένο με αφρό φιστικιού Γκαζιαντέπ, παγωτό Καχραμανμαράς και άρωμα περγαμόντο.