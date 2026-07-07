Τι σέρβιρε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: Πίτα με βούτυρο και μέλι, ζυμαρικά με κιμά και γιαούρτι, φιλέτο λαβράκι, μοσχάρι και μπακλαβά
Τι σέρβιρε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: Πίτα με βούτυρο και μέλι, ζυμαρικά με κιμά και γιαούρτι, φιλέτο λαβράκι, μοσχάρι και μπακλαβά
Λαβράκι ή μοσχαρίσιο πλευρό οι επιλογές για το κυρίως πιάτο
Με πρώτες ύλες από την Τουρκία ήταν τα πιάτα με τα οποία δεξιώθηκε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο.
Το μενού που παρατέθηκε στους ηγέτες είχε ως ορεκτικά:
- Παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο, με βούτυρο Τραπεζούντας και αγνό μέλι κηρήθρας από το Χιζάν.
- Σοτέ εποχικών λαχανικών με ελαιόλαδο, συνοδευόμενο από καπνιστό γιαούρτι Ντενιζλί.
Το ζεστό ορεκτικό ήταν
- Μαντί (χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά με κιμά) από την Καισάρεια, με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αϊάς.
Για κυρίως πιάτο οι επιλογές ήταν δύο:
- Φιλέτο λαβρακιού με ταραμά, αγκινάρα Urla Sakız και αμπελόφυλλα Τοκάτ.
- Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά, με καμένο βούτυρο Τραπεζούντας, καπνιστή μελιτζάνα και πιλάφι από καβουρδισμένο πράσινο σιτάρι (firik) με μανιτάρια μορχέλες.
Το επιδόρπιο για τους ηγέτες ήταν:
- Sütlü Nuriye, ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά αλλά με πιο ελαφριά κρέμα, σερβιρισμένο με αφρό φιστικιού Γκαζιαντέπ, παγωτό Καχραμανμαράς και άρωμα περγαμόντο.
Το μενού που παρατέθηκε στους ηγέτες είχε ως ορεκτικά:
- Παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο, με βούτυρο Τραπεζούντας και αγνό μέλι κηρήθρας από το Χιζάν.
- Σοτέ εποχικών λαχανικών με ελαιόλαδο, συνοδευόμενο από καπνιστό γιαούρτι Ντενιζλί.
Το ζεστό ορεκτικό ήταν
- Μαντί (χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά με κιμά) από την Καισάρεια, με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αϊάς.
Για κυρίως πιάτο οι επιλογές ήταν δύο:
- Φιλέτο λαβρακιού με ταραμά, αγκινάρα Urla Sakız και αμπελόφυλλα Τοκάτ.
- Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά, με καμένο βούτυρο Τραπεζούντας, καπνιστή μελιτζάνα και πιλάφι από καβουρδισμένο πράσινο σιτάρι (firik) με μανιτάρια μορχέλες.
Το επιδόρπιο για τους ηγέτες ήταν:
- Sütlü Nuriye, ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά αλλά με πιο ελαφριά κρέμα, σερβιρισμένο με αφρό φιστικιού Γκαζιαντέπ, παγωτό Καχραμανμαράς και άρωμα περγαμόντο.
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