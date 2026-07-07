Τι σέρβιρε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: Πίτα με βούτυρο και μέλι, ζυμαρικά με κιμά και γιαούρτι, φιλέτο λαβράκι, μοσχάρι και μπακλαβά
ΚΟΣΜΟΣ
NATO Δείπνο Συνόδος του ΝΑΤΟ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Τι σέρβιρε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: Πίτα με βούτυρο και μέλι, ζυμαρικά με κιμά και γιαούρτι, φιλέτο λαβράκι, μοσχάρι και μπακλαβά

Λαβράκι ή μοσχαρίσιο πλευρό οι επιλογές για το κυρίως πιάτο

Τι σέρβιρε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: Πίτα με βούτυρο και μέλι, ζυμαρικά με κιμά και γιαούρτι, φιλέτο λαβράκι, μοσχάρι και μπακλαβά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με πρώτες ύλες από την Τουρκία ήταν τα πιάτα με τα οποία δεξιώθηκε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το μενού που παρατέθηκε στους ηγέτες είχε ως ορεκτικά:

- Παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο, με βούτυρο Τραπεζούντας και αγνό μέλι κηρήθρας από το Χιζάν.

- Σοτέ εποχικών λαχανικών με ελαιόλαδο, συνοδευόμενο από καπνιστό γιαούρτι Ντενιζλί.

Το ζεστό ορεκτικό ήταν

- Μαντί (χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά με κιμά) από την Καισάρεια, με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αϊάς.

Για κυρίως πιάτο οι επιλογές ήταν δύο:

- Φιλέτο λαβρακιού με ταραμά, αγκινάρα Urla Sakız και αμπελόφυλλα Τοκάτ.

Κλείσιμο
- Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά, με καμένο βούτυρο Τραπεζούντας, καπνιστή μελιτζάνα και πιλάφι από καβουρδισμένο πράσινο σιτάρι (firik) με μανιτάρια μορχέλες.

Το επιδόρπιο για τους ηγέτες ήταν:

- Sütlü Nuriye, ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά αλλά με πιο ελαφριά κρέμα, σερβιρισμένο με αφρό φιστικιού Γκαζιαντέπ, παγωτό Καχραμανμαράς και άρωμα περγαμόντο.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης